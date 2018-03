El juez rechaza que Arantxa Sánchez Vicario ingrese en prisión

Arantxa Sánchez Vicario no ingresará en prisión provisional por una deuda. El juez que investiga el caso ha rechazado este miércoles la petición del Banco de Luxemburgo de enviar entre rejas a la campeona de Roland Garros. El magistrado considera que no hay motivos para pensar que la tenista quiera darse a la fuga, según han explicado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. El Banco de Luxemburgo se querelló contra Sánchez Vicario por una deuda pendiente de 7,5 millones y solicitó el ingreso en prisión de la extenista. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona admitió a trámite la querella y la está investigando, pero no ve motivos suficientes que indiquen que Sánchez Vicario quiera sustraerse a la acción de la justicia.

El origen de esta nueva causa penal que afronta la tenista se remonta a 2009, cuando el Tribunal Supremo la condenó a pagar una multa por fraude fiscal. Con los intereses, el importe final ascendió a los 5,2 millones de euros. La Agencia Tributaria cobró esa cantidad gracias a un aval del Banc de Sabadell que, a su vez, recuperó el dineo con un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo, donde la jugadora guardó durante muchos años la fortuna que construyó gracias a los triunfos de su carrera deportiva. Pero la entidad financiera, sin embargo, no ha recibido el dinero de vuelta y ha emprendido acciones judiciales contra Sánchez Vicario y otras personas, incluido su marido —del que está separándose—, Josep Santacana.

Los intereses acumulados desde 2010 hacen que la deuda ascienda ya a los 7,5 millones de euros. La jugadora, sin embargo, alega que ignoraba el monto de su patrimonio porque había sido gestionado en exclusiva por el padre. Tras recibir la petición de prisión, el juez dio traslado a las partes. La defensa de Sánchez Vicario, que ejerce el penalista Emilio Zegrí, se opuso al ingreso en prisión al entender que no existe ningún riesgo de fuga y el magistrado ahora le ha dado la razón.