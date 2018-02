Arantxa Sánchez Vicario desvela que no tiene ningún activo a su nombre

Una semana después de que se hiciera pública la separación de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, tras casi 11 años de matrimonio y dos hijos en común, la tenista realizó las primeras declaraciones sobre la situación que atraviesa en el programa de Telecinco Sábado Deluxe. Fue en una entrevista grabada en el despacho del abogado que en Miami lleva su divorcio. Visiblemente desmejorada y muy nerviosa declaró a cámara: "Como comprenderán es una situación desagradable para mí. Confío en mis asesores y en los tribunales". El resto de su versión la dejó en manos de los letrados que la asesoran.

"Ella no se ha mudado. El señor Santacana se mudó hace un año o un poco menos. Ella está con sus dos hijos menores en el domicilio en que convivieron". También negó que Santacana se hubiera llevado los trofeos aunque no los tiene en su poder. "Estamos hablando de cómo recuperarlos".

Arantxa Sanchez Vicario y Josep Santacana. Mikel Trigueros / Cordon Press

Al ser preguntado por cuál es el patrimonio de la tenista, el abogado señaló: "No he visto que haya ninguna propiedad a su nombre. Estamos investigando pero de momento no hemos encontrado el nombre de Arantxa en ninguno. No sé donde están los activos. Cuando lo sepamos, haremos lo posible por resolver el asunto del divorcio con una mediación y un acuerdo confidencial. Hay algunas deudas y obligaciones que pagar. Lo único que puedo decir es que no hay ningún activo a su nombre".

La pareja llevaba haciendo vidas separadas desde hace dos años aunque su separación trascendió cuando Santacana se decidió a pedir el divorcio y la custodia de sus hijos, algo que ocurrió en los primeros días del año. El empresario mantiene una relación con otra mujer desde hace cinco meses. Fuentes del entorno de Santacana han asegurado que la tenista le impide ver a los niños y que durante el periodo de Navidad estuvo desparecida tres semanas. Durante este tiempo, Sánchez Vicario habría estado con sus hijos a casa de su hermano Emilio, en quien ha buscado refugio ante la difícil situación que vive.

"Ella lleva todos los días a los niños al colegio, es quien les da de comer quien les baña. Jamás ha desaparecido. Su situación emocional es temporal por lo que está pasando pero cuando pase todo mejorará. No hay ninguna base para pedir una valoración psicológica y no nos consta que el señor Santacana la haya pedido", aseguró el abogado de la tenista. También negó que Arantxa Sánchez Vicario quiera impedir que Santacana vea a sus hijos. "Cumplirá la ley y aquí en Florida hay una cosa que se llama paternidad compartida". Además, descartó que la tenista esté planteándose regresar a vivir a España.

El proceso de divorcio de Arantxa y Santacana llega en un momento muy complicado para la pareja cuando el Banco de Luxemburgo ha pedido que ingresen en prisión provisional por una deuda pendiente de 7,5 millones de euros. La entidad financiera se ha querellado contra ellos por los delitos de alzamiento de bienes y fraude. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona tendrá que decidir si acuerda la medida o la desestima, según han explicado fuentes judiciales.

En 2009, el Tribunal Supremo condenó a Sánchez Vicario a pagar una multa por fraude fiscal que, con los intereses, ascendió a 5,2 millones. Hacienda cobró esa cantidad gracias a un aval del Banco de Sabadell que, a su vez, recuperó el dinero mediante un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo. Durante muchos años, la campeona de Roland Garros tuvo en esa entidad financiera la fortuna que había logrado con su carrera deportiva. La entidad luxemburguesa cumplió con la garantía y, desde 2010, intenta en vano reclamar las cantidades a la tenista.

