Arantxa Sánchez Vicario y su marido acuden mañana ante el juez

Josep Santacana a preguntas de este periódico no quiere hablar públicamente sobre el juicio que el miércoles le enfrentará a su todavía esposa Arantxa Sánachez Vicario en un juzgado de Miami. La pareja está inmersa en una batalla legal en la que se dirime sobre el patrimonio de la tenista y la custodia de sus hijos. Santacana pretexta que los abogados le han aconsejado no hablar. La misma táctica está siguiendo Arantxa en los últimos días, una vez que se oficializó su separación algo que ya era un hecho desde hace dos años. Tampoco la familia de la tenista en España quiere hacer declaraciones sobre un asunto "tan delicado" y del que ellos se han enterado por los medios de comunicación. Arantxa no mantiene contacto ni con su madre ni con sus hermanos, ni tan siquiera con Emilo que como ella vive en Miami. Pero de manera extraoficial la información sigue fluyendo en una guerra que tiene visos de alargarse en el tiempo. En este conflicto hay todos los ingredientes para convertirse en un culebrón: celos, venganza, dinero e hijos.

La separación de la pareja tras diez años de matrimonio se hizo oficial a principios de 2018 cuando Santacana acudió a un juzgado de Miami para presentar la demanda de separación, en la que habría solicitado, entre otras asuntos, la custodia de los niños alegando que la deportista tendría problemas psicológicos. Santacana vive desde hace cinco meses en la ciudad con otra pareja.

Arantxa Sánchez Vicario en el Masters Series 2016 de Madrid. Gtresonline

En el documento presentado por el ex de la tenista pedía estar con sus hijos pues la madre le impedía verlos. Veinticuatro horas después Santacana solicitó la figura de un mediador para tratar con Arantxa todos los asuntos referentes a sus niños. Arantxa respondió días más tarde, pidiendo la devolución de todas las pertenencias que su marido se había llevado de la residencia familiar. Fuentes del entorno de Santacana aseguran a este periódico que él no se ha llevado nada. Esta batalla legal impidió a la tenista acudir en esas fechas al Open de Australia donde había sido invitada por la organización junto a otro veteranos.

Mañana 21 de febrero será el día en el que los testigos de Santacana declaren sobre los ingresos de la pareja. Josep Santacana ha sido durante el matrimonio el apoderado de todas las sociedades de la tenista que se casó en régimen de gananciales, desoyendo los consejos de sus padres que recomendaron una separación de bienes. Arantxa se negó ya que la medida, a su juicio, suponía desconfianza hacia su pareja.