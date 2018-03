4

DUELO MUTANTE. "Matty Telemacus tiene 14 años y acaba de descubrir que puede teletransportarse. No, no es uno de los mutantes de Xavier, el fundador de la Mansión (y la Patrulla) X, sino un crío corriente de Chicago. Bueno, no exactamente corriente. Su familia fue La Increíble Familia Telemacus, una familia de genios dedicada al espectáculo paranormal que, una noche fatal, en el clásico programa de mayor audiencia de la televisión —'El show de Mike Douglas'—, fue desenmascarada por su archienemigo, el Asombroso Archibald, un tipo aparentemente dedicado, como la Sigourney Weaver de Red Lights, a desenmascarar fenómenos sobrenaturales. Desde entonces, como los Cuatro Fantásticos que dibujó Steve McNiven perdiendo sus poderes y haciendo cola en la oficina del paro, los Telemacus no viven, sobreviven". Por LAURA FERNÁNDEZ