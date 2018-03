CARTAS AL DIRECTOR

La evolución de la raza humana no ha conseguido erradicar los instintos animales más básicos de las personas. A diario me pregunto cómo es posible que los humanos, los animales más racionales y evolucionados, sigan manifestando muestras de salvajismo ancestrales propias de las más terroríficas bestias. No puedo entender que, a estas alturas de la evolución humana, aún existan depredadores con feroces instintos y sigamos sufriendo casos como el del inocente niño asesinado y otros muchos, que estremecen con solo nombrarlos. Por eso creo que los legisladores, jueces y la propia sociedad tenemos el gran dilema de cómo aplicar una justicia humana y moderna a personas que se comportan como animales salvajes.— Joaquín Fernández Sánchez. Pozorrubio de Santiago (Cuenca).

