2

Mohamed, 31 años, de Sudán: "Tengo un problema con el régimen en Sudán: son unos mentirosos. En las elecciones presidenciales me abstuve de votar y les dije a mis amigos que no quería prestar mi voz. Fui arrestado, puesto en prisión y azotado. La policía me acusó de incitar a otros jóvenes a abstenerse de votar. Si me quito la camisa, verás marcas de azotes en mi espalda.

Durante mucho tiempo, mi familia no sabía dónde estaba. En prisión no me dieron suficiente comida ni bebida, solo un pequeño pedazo de pan y un sorbo de agua en todo el día. Estuve en prisión dos meses y un día un oficial de alto rango me vio. Escuchó mi historia y me llevaron a otra oficina donde me dijeron que me callara y no hablara de política, y luego me liberaron.

Decidí irme del país. Escuché que había trabajo en Libia y que si te mantienes fuera de problemas, estarás bien. Monté en un automóvil y viajé en la parte superior del vehículo durante cinco días a través del desierto. Me mudé de una ciudad a otra en busca de empleo y en cada lugar los residentes me dijeron que encontraría un trabajo en la siguiente. Dependía de la comida y de un sitio para dormir, sobre todo de la caridad de los sudaneses que conocía en el camino.

En Trípoli trabajaba en un café durante 16 horas diarias, pero tenía problemas para recibir la paga. La ciudad no era segura. Los robos a mano armada sucedieron todo el tiempo y se podían escuchar disparos en la calle todo el día. Uno de mis amigos fue secuestrado por un grupo. Pidieron 10.000 dólares para liberarlo. No teníamos tanto dinero, así que intentamos negociar con los secuestradores hasta que aceptaron liberarlo por 3.000. Lo dejaron en la calle casi muerto. Nos dijo que lo golpearon con ramas y con la parte posterior de una ametralladora en la cabeza y la espalda, y le quemaron con plástico derretido. Lo mataron de hambre, lo azotaron y lo dejaron tendido desnudo en el suelo. [Cuando fue liberado] ya no podía comer ni sentarse, era una persona totalmente diferente.

Temía que me pasara lo mismo. No sabía a dónde ir, no podía regresar a Sudán y no podía quedarme en Libia. Estaba preocupado por ser arrestado por los guardacostas o ahogarme en el mar, pero el riesgo de morir en Libia era el mismo, así que decidí intentar cruzar hacia Europa. A un amigo y a mí nos llevaron a la orilla donde estaba amarrado un bote. Había mucha gente en la playa: hombres, mujeres, familias completas y menores. Tenía miedo, pero cuando vi a todas estas personas me sentí más tranquilo. Nos metimos en el agua para llegar al bote de madera. Salimos a medianoche, la gente gritaba que el agua entraba en el barco, en ese momento tuve la seguridad de que íbamos a morir.

Esto continuó durante siete u ocho horas. El conductor del bote nos dejó en el medio del mar y regresó a Libia. No podía ver nada más que la muerte. Cuando vimos el barco de rescate de MSF por la mañana, me sentí aliviado y tuve esperanzas de nuevo. Hasta que llegué a esta nave, nunca me había sentido como un ser humano. Nos tratan como seres humanos. Siento que hay un hermoso mundo de amor y bondad delante de mí".