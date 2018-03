Un directivo de la televisión pública de Murcia pide perdón por un artículo machista sobre sus subordinadas

Francisco Martínez Campos, el director de control de servicio público de Radio Televisión Región de Murcia (RTRM), ha retirado este martes un artículo titulado De Trostki y sus gustos femeninos y publicado en el diario local Murcia Economía, en el que afirmaba, por ejemplo, que a su perro "le gusta [Ana Cruz, presentadora del magazine matinal] cuando habla de pie, por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable" y que el can la "mira de manera picarona". El directivo de este ente público ha pedido perdón por los comentarios machistas tanto en el portal web de este medio como en su cuenta de Twitter: "No me duelen prendas en pedir disculpas a aquellas compañeras y compañeros que se hayan sentido ofendidos por el artículo en Murcia Economía sobre las profesionales de 7tv. Nunca en mi intención y en mi profundo respeto y apoyo", ha escrito en su cuenta personal de esta red social.

El directivo de la radiotelevisión pública de esta comunidad relataba en el texto retirado los gustos femeninos de su perro, Trotski, y se refiere a varias periodistas de La 7, la televisión pública de la Región de Murcia. El artículo contenía frases como: "Al mediodía [Trotski] entra a toda leche desde la terraza para visionar el informativo y a Martita y Carmen. 'Dos pedazo de mujeres', me dice con ojos golosones. Dos 'zagalas' de buen ver a las que no le importaría dar un lametón o acurrucarse en su regazo. Tonto no es el cacho perro". A María Pina, una de las caras más conocidas de la cadena, también le dedicaba unas líneas: "Algo parecido le pasa con María Pina. [Trotski] Me dice que se ha casado con otro porque no ha tenido oportunidad de conocerle a él".

La dirección de RTRM ha rechazado el artículo de Martínez Campos por su tono y enfoque. En un comunicado han escrito que el respeto a las profesionales "pasa por poner en valor y reconocer su dedicación, su desempeño diario y la calidad de su trabajo, no sexualizándolo ni convirtiéndolo en objeto de un humor dudoso". El ente público "repudia tajantemente las opiniones vertidas y la visión que traslucen, que de ningún modo encajan con el proyecto de la actual dirección. Muy al contrario, reconoce y valora el trabajo de las mujeres periodistas". La dirección también ha celebrado que Martínez Campos haya pedido disculpas y espera que el Consejo de Administración del ente público, formado por todos los partidos con representación en la Asamblea murciana —PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos—, actúe en lo que proceda.

En el texto para excusarse publicado en Murcía Economía, Martínez Campos escribe: "Quiero pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos de alguna forma por el artículo publicado en este medio como ‘homenaje a las profesionales de 7TV’. Nunca, repito nunca, ha sido mi intención. Al contrario, creía que con este artículo ponía en valor a mis compañeras a las que admiro por su buen hacer profesional. Por lo que me ha llegado por redes y otras vías, me equivoqué de todas todas. Ruego que los ofendidos, y las mujeres en general, disculpen a este periodista que solo quiso, desafortunadamente al parecer, entresacar una sonrisa".