El youtuber de viajes en español con más seguidores del mundo aterriza en Madrid

"Aquel viaje me cambió no porque fuera a la India, si no por quién era yo. Yo nunca había viajado, no había salido del continente y pensaba que viajar era ir a Disney Land. Yo esperaba la versión Disney Land de la India y cuando llegué y me di cuenta de la realidad fue una cachetada de humildad, fue muy revelador, me sentí muy ignorante y muy insignificante y eso fue un gran regalo. Allí me dije: yo lo que quiero es conocer el mundo. El regalo de ese viaje fue el que me abrió los ojos".

Se considera una mezcla entre un viajero fresa y un mochilero aventurero. Confiesa que se le da muy bien la organización de itinerarios y que es pésimo para probar cosas nuevas en el terreno culinario. Y de España —donde vivió 8 meses actuando en el musical Hoy no me puedo levantar— le llama la atención la capacidad de conversación de los españoles y la calidad y cantidad de museos: "me encantaba ir al Prado. Y en Bilbao, fui tres veces al Guggenheim. El arte es una herramienta fabulosa para contar la historia de la humanidad". El autor de esta nota añade de su cosecha que también le encanta el jamón ibérico, las anchoas de Santoña y el vino de Ribera del Duero a juzgar por el deleite con el que los saborea sentado en un bar del centro de Madrid, mientras realizamos esta entrevista.

"Somos un gremio que necesita profesionalizar su trabajo y regresar a la ética de lo que hacemos"

Confiesa que no le gustan las palabras youtuber ni influencers: "le ponemos enseguida etiquetas nuevas a las cosas, pero son los mismos planteamientos de siempre. En la actualidad hay un riesgo de pérdida de rigor y de la ética que no debería ocurrir. Yo no tengo formación de periodista ni de realizador, soy actor, pero trabajé muchos años en comunicación y supe de la importancia de ser profesional, de entregar las cosas a tiempo, de hacerlo con rigor. Y hay una nueva generación que ha encontrado en internet una gran ventana para enseñar lo que hacen, pero a veces se evaden un poco de la responsabilidad y de la ética y del ser profesional. Me he topado con lugares donde te dicen 'no, con bloggers no quiero trabajar porque tengo una mala experiencia con alguien en particular', y eso es malo para todos. Somos un gremio que necesita profesionalizar su trabajo y regresar a la ética de lo que hacemos. Lo del entitlement (tener derecho a) es muy millenial; pero no es un derecho, es una responsabilidad".

Alan Estrada, autor del videoblog Alan por el mundo, anoche en la Gran Vía madrileña PACO NADAL

"Llegué a YouTube subiendo videos de mis vacaciones, jamás pensé que la gente los iba a ver. Pero empezaron a tener más y más visitas y descubrí el mundo YouTube. Descubrí que era una ventana importantísima ya que la TV estaba perdiendo si no valor, sí audiencia. La TV está en unos momentos muy críticos, ya no es lo que fue; antes salías en la tele y todo el mundo te conocía, ahora no. Sin embargo, por Internet llegas a cualquier parte del mundo que tenga acceso a la red, no tiene censura, puedes hablar de lo que quieras y la gente escoge para ver lo que quiere, no lo que le obliga la programación".

Aunque no le importa viajar acompañado, prefiere hacerlo solo, "porque me obliga a mezclarme con el entorno, a platicar con la gente, a preguntar y en el mejor de los casos, ser uno más". Y si le preguntas por la razón de su éxito lo tiene claro: "soy el amigo que te cuenta tus viajes, te digo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo caro y lo barato, lo bonito y lo no bonito para que vayas preparado a tus aventuras".

Alan Estrada estará el jueves en Semana Traveling, el festival de documentales de viajes que empieza hoy en Madrid y que se prolonga hasta el viernes 9 de marzo. También están invitados como ponentes el youtuber Izhan Galiana; Lucía Sánchez y Rubén Señor, autores del cortometraje El síndrome del eterno viajero, y Phil González, fundador de la comunidad Instagramers.

La sede del festival es B the travel brand Xperience, en la calle Miguel Ángel, 33, de Madrid. En la sesión de apertura de hoy lunes se exhibe el corto ganador de la beca Traveling 2017 y se inaugura también la exposición Cuentos de hadas, del fotógrafo Gonzalo Azumendi, que podrá visitarse hasta el 26 de abril.

Todas las ponencias empiezan a las 19,30 h y es imprescindible solicitar plaza porque el aforo de las salas es limitado. Toda la información en www.semanatraveling.com