Cuando los ‘selfies’ vuelan

La tecnología nos ha brindado a fotógrafos y vídeorrealizadores una dimensión antes reservada solo para grandes producciones. Alquilar un helicóptero sigue costando miles de euros por hora, sin embargo, mi dron —que vale menos de mil euros y cabe en una bolsa no mayor que una tartera— me permite ver y grabar el mundo con una nueva dimensión. Gracias a él he podido ver lugares que antes ni imaginaría. Y hacerme selfies voladores en cada uno de ellos. Los muestro en este vídeo.