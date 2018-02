Camareros con talento

Algeciras es tierra fecunda de camareros con buen oficio. Seis de los diez finalistas del concurso Bartalent 2017, que reunió a 10.000 participantes de toda España, son oriundos de la localidad gaditana. Uno de ellos es Alberto Meléndez, de 29 años y diplomado en fisioterapia, que se ha erigido como el mejor camarero de España en una reñida disputa resuelta por solo dos puntos de ventaja sobre David García, también gaditano, y el valenciano Jorge Luis Páez. Meléndez tiene tablas en la atención a los clientes del mesón Las Duelas que sus padres abrieron hace 30 años y en la elaboración de combinados en su negocio, la coctelería Ipanema. "La hostelería es lo que más me gusta en la vida y a partir de ahora espero continuar formándome como camarero", asegura el vencedor del Bartalent 2017.

Los diez aspirantes al título, que habían sido seleccionados como ganadores del mes entre febrero y noviembre del año pasado, pusieron en liza sus habilidades durante la prueba final celebrada este jueves en el Basque Culinary Center de San Sebastián, la prestigiosa y pionera institución académica especializada en la formación en gastronomía y hostelería. María Ángeles Mayor (Madrid), Sergio Baños (Algeciras), Palma Bohórquez (Sevilla), Yasmina Marrero (Tenerife), Fernando García del Pozo (Cádiz), Karen Mendoza (Cádiz), Manuel Díaz (Algeciras), Alberto Meléndez (Algeciras), Jorge Luis Páez (Valencia) y David García (Algeciras) se enfrentaron en cuatro pruebas: el montaje de una mesa, la recepción de clientes y la toma de comanda, la elaboración de un cóctel que maridara con un plato sorpresa y la preparación de un plato a la vista del jurado. Se trataba de dilucidar el camarero que demostrase más destreza en el servicio de barra, en protocolo, atención al cliente, habilidad en coctelería y en la técnica de emplatado.

El camarero Meléndez prueba una croqueta en una de las pruebas del concurso.

"He estado muy nervioso al principio, pero luego me he soltado y he trabajado a gusto. No somos conscientes de lo que imponen las cámaras y la presencia de un jurado que te está observando de cerca en todo momento. Habré tomado trillones de comandas en mi carrera, pero la de hoy ha sido la más difícil de mi vida", asegura Meléndez tras convertirse en el ganador del certamen, que le premiará con un viaje para dos personas a Berlín, donde podrá realizar una ruta por los mejores bares y restaurantes de la ciudad alemana.

El plato secreto para el que tenía que elaborar un combinado consistió en unas croquetas de chuleta con una salsa de pimientos. Unos se decantaron por el ron, otros por la ginebra, etc. Meléndez optó por una elaboración "segura": un destornillador. "He elegido un licor suave, como el vodka, para combinarlo con un zumo de naranja y cítricos para contrarrestar la potencia del plato. He hecho algo tradicional, no he inventado nada", afirma. En la prueba final, los camareros prepararon una brocheta de langostinos y vieiras.

Los participantes en el concurso final han tomado parte a lo largo del año pasado en la iniciativa Bartalent Lab, promocionada por Coca-Cola, una plataforma online que ofrece a los camareros la oportunidad de mejorar sus habilidades y actualizar sus conocimientos para ponerlos al servicio de sus clientes. En esta segunda edición del concurso, han participado más de 10.000 profesionales de la hostelería, todos ellos usuarios de Bartalent Lab, alguno con una experiencia de más de 20 años y otros que son unos principiantes en la hostelería. Entre todos los participantes se fue eligiendo un ganador mensual, con derecho a participar en la gran final.