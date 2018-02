La industria de la telefonía móvil quiere lavar su imagen

La industria de los teléfonos móviles quiere demostrar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es decir, los 17 retos aprobabos por Naciones Unidas para que en 2030 el mundo consiga acabar con la pobreza y las desigualdades. Para visibilizar este compromiso, el sector ha elegido su evento mundial por excelencia: el Mobile World Congress 2018 (MWC), que se celebra entre el 26 de febrero y el 1 de marzo en Barcelona. Es una adhesión valiente y llamativa pues contrasta con su reputación dado que la extracción de algunos de los materiales que contiene un teléfono, como el coltán, ha generado y genera conflictos, violaciones de derechos humanos y destrucción medioambiental, según han documentado diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Global Witness, Alboan, Responsible Sourcing Network, Know the Chain y Somo entre otras.

Así, GSMA, —la asociación que representa los intereses de los operadores móviles de todo el mundo, con casi 800 operadores y más de 300 empresas— ha elegido como lema del Congreso "Crear un futuro mejor" y ha lanzado una campaña en redes sociales con la etiqueta #betterfuture. "Juntos, con los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, los dispositivos móviles están creando un futuro mejor", reza la página web de la misma. Incluso el rey de España, Felipe VI, ha mencionado este compromiso en su discurso inaugural: "La GSMA y el MWC se han comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto refleja claramente la necesidad de fusionar la transformación digital en curso con estos Objetivos, que se centran en áreas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia", ha reflexionado.

La industria de la telefonía móvil se nutre de varios metales —tántalo, wolframio, estaño y oro— para hacer funcionar sus dispositivos. El tántalo se obtiene del coltán, —la unión de los minerales columbita y tantalita— que se extrae principalmente de minas de la República Democrática del Congo, donde se encuentran las mayores reservas del mundo (un 75%, según las estimaciones). El trabajo en muchas de las minas artesanales es llevado a cabo en condiciones muy peligrosas por miles de niños que trabajan prematuramente. Un informe de Amnistía Internacional de 2016 denunció que el 80% de las empresas analizadas no revela el origen del coltán que usa pese a que diversas regulaciones, entre ellas la de la OCDE, lo ordenan.

Planeta Futuro ha intentado en varias ocasiones contactar con representantes de GSMA para aclarar cómo se entiende y qué medidas implica este compromiso con la agenda internacional de desarrollo cuando tienen una asignatura pendiente: demostrar que la industria no es responsable de tales violaciones de derechos humanos. Pero la asociación no ha dado respuesta. "Hemos estado intentando gestionar internamente vuestra petición pero, lamentablemente, por tema de disponibilidad, no será posible. Las agendas de los portavoces que podrían ayudarnos con vuestras dudas están imposibles estos días y desgraciadamente, a pesar de haberlo intentado hasta el último momento, no nos será posible gestionar vuestra petición", ha indicado por correo electrónico su agencia de comunicación, una semana después de haber realizado la consulta. GSMA tampoco ha respondido a la pregunta de qué están haciendo para, precisamente, eliminar las violaciones de derechos humanos de las cadenas de producción de teléfonos móviles en distintos países.

El 80% de las empresas analizadas en una investigación de Amnistía Internacional no revela el origen del coltán que usa

La actividad principal para descubrirlo será un seminario que se celebrará el 27 de febrero; en él se explorará cómo la industria móvil intenta contribuir a la construcción de un mejor futuro para las personas y las comunidades de todo el mundo a través de la innovación, especialmente entre aquellos que más lo necesitan. "La sesión también explorará cómo el sector privado puede continuar incorporando y promoviendo prácticas comerciales sostenibles que beneficien no solo a nuestras sociedades, sino a sus propios negocios", dice, sin especificar más, la presentación del proyecto.

Para sensibilizar y acercar los 17 ODS, también se ha diseñado una aplicación móvil para los sistemas operativos iOs y Android que permite ver lo que otras personas están haciendo para lograr los Objetivos Globales y animarse a actuar, crear acciones o tomar parte en las de otras personas e invitar a terceros a participar.

Personajes empáticos

ODS 3: Salud y bienestar Brosmind

ODS 12: Consumo responsable. Brosmind

La campaña de adhesión a los ODS consiste en la representación gráfica de cada uno de los 17 Objetivos. El diseño de los personajes que encarnan cada uno de los retos globales y cómo la industria puede contribuir a su consecución ha corrido a cargo de los hermanos Pingarro de la agencia Brosmind, de Barcelona. "Nos pareció una colaboración muy interesante porque, aunque estamos especializados en crear personajes, esta propuesta era bastante compleja", explica por teléfono Juan Pingarro. "La dificultad estaba en que los 17 Objetivos son bastante complejos, tienen varios apartados, mucha información... Y no sabíamos cómo resolver eso en un solo personaje. Por eso los hicimos gigantes en cuyo interior hay personajes más pequeños que están realizando otras acciones. Así tienes más niveles de lectura", afirma el artista. La intención, en todo momento, ha sido hacer unas figuras que no parezcan inaccesibles. "Intentamos llevar a nuestro terreno, que es más orgánico, toda la tecnología que aparece para hacerlos más cercanos y empáticos".

ODS 5: Igualdad de género y empoderamiento femenino. Brosmind

Según esta campaña, la telefonía móvil puede aportar soluciones para facilitar el logro de cada uno de los 17 ODS. Para acabar con la pobreza extrema, que es el Objetivo 1.1, "la conectividad móvil ayuda a cerrar la brecha económica y crear oportunidades para el progreso". Para mejorar el acceso a la sanidad y la educación, esta misma conectividad "amplía el acceso a la atención médica y permite soluciones médicas más inteligentes" en el primer caso, y "enriquece las experiencias de aprendizaje a través de un mayor acceso a la información" en el segundo.

Los personajes de la campaña de sensibilización cobran vida en objetos de arte de edición limitada que se pueden adquirir en los puestos de venta habilitados en los principales accesos del Congreso. GSMA no ha precisado a qué se va a destinar el dinero que se recaude con la comercialización de estos productos.



Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.