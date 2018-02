Cincuenta millones unen de nuevo a las Spice Girls

Siguen siendo el grupo femenino más exitoso de todos los tiempos y, tras varios intentos frustrados, las Spice Girls por fin van a reunirse. Lo intentaron en 2016 y Mel C declinó participar. El año pasado volvieron los rumores y entonces fue Victoria Beckham la que en una entrevista zanjó el asunto declarando: “Hay un punto en el que tienes que decir que aquello tuvo su momento y fue genial. El girl power siempre estará ahí fuera y es algo en lo que todas seguimos creyendo”. Tras hacerse una foto juntas en la casa de Geri Halliwell [hoy de apellido Horner] en Londres la semana pasada y lanzar un comunicado confirmando que vuelven a juntarse, varios medios británicos aseguran que irónicamente la artífice de la reunión ha sido la hoy diseñadora. Al parecer, la también esposa de David Beckham cambió de opinión tras el impacto que le produjo el escándalo del productor Harvey Weinstein. La Spice pija habría decidido que “con sus chicas” puede contribuir al movimiento #MeToo y ayudar al cambio “empoderando a las mujeres y volviendo a inspirarlas como en los años noventa”.

Las chicas picantes han aceptado 50 millones de libras (57 millones de euros) por diversos proyectos juntas a lo largo de este año. Podrían ser 10 millones para cada una, pero ya hay voces que apuntan a que el reparto no será equitativo entre las cinco.

Las Spice Girl al completo: Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell y Mel B, en su reciente reunión en casa de en la casa de Geri en Londres. Instagram

A Geri Horner y Victoria Beckham les pagarían más que a Emma Bunton, Mel C y Mel B. El portal de noticias TMZ, que dio la exclusiva de la reunión antes de que ellas la compartieran en sus redes sociales, habla de una gira por Reino Unido y Estados Unidos. Pero cobra fuerza la tesis de que han aceptado volver sobre todo por el dinero, ya que su representante de siempre las ha convencido de que valen mucho más juntas que por separado.

Teniendo en cuenta el currículo de Simon Fuller, podría rentabilizar al máximo el reencuentro aunque quede reducido a algunas apariciones televisivas en China y algún talent show. Estos últimos días se da por hecho que no habrá nueva música ni una gira de conciertos. Fuller tendría pensado lanzar un segundo álbum de grandes éxitos y la reunión consistiría en promocionarlo en varios programas en el Lejano Oriente, y un nuevo talent show del que podrían hacer de jurado. Y, por encima de todo, muchos contratos publicitarios para anunciar productos de todo tipo.

Las Spice Girls en su época de éxito como grupo musical. Laurence Labat Getty Images

Simon Fuller, de 57 años, es uno de los grandes del negocio del entretenimiento y ha guiado las carreras de Annie Lennox, Andy Murray, David Beckham, y, por supuesto, a él se le otorga el crédito de crear las Spice Girls. En 2001 creó la franquicia televisiva Pop Idol, un talent show que ha sido emitido en 150 países. Su mayor especialidad es convertir a los artistas en una marca, algo en lo que se doctoró junto a las chicas picantes.

Fuller se dio cuenta junto a ellas de que el futuro de los artistas estaba en otros medios para llegar al público más allá de la música. En 1997 consiguió que el grupo firmase 100 contratos publicitarios de todo tipo con los que llegaron a ganar 340 millones de euros. La fortuna del manager está valorada en 500 millones de euros y tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Hace 20 años que Geri decidió abandonar el grupo y desde entonces cada una de las Spice han tenido una carrera en solitario. Mel C y la propia Geri siguieron como solistas, y solo la primera ha seguido activa sobre los escenarios. Mel B vive en Los Ángeles y ha ejercido de jurado en numerosos talent shows. Victoria Beckham es diseñadora de su propia firma, Emma Bunton es presentadora en la cadena de radio Heart en Londres y Geri ha escrito varios libros y también es jurado del programa de la BBC All Together Now.

Después de tanto tiempo, el interés está en saber qué conseguirá hacer Fuller con ellas hoy. Él ha declarado: “Todo lo que hago, lo pienso de un modo global”. Aunque sea cierto que Victoria ha exigido no tener que volver a cantar lo que nadie duda es que la reunión de las Spice Girls será uno de los acontecimientos del año. Un evento mundial que tendrá una enorme visibilidad teniendo en cuenta quién es el hombre que maneja las riendas tras ellas.