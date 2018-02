Del premio Pulitzer a la bancarrota en nueve meses

La moraleja es triste para el Charleston Gazette-Mail, un pequeño periódico de Virginia Occidental que el pasado abril dio la campanada al alzarse con el Pulitzer en la categoría de investigación, superando a finalistas como el Chicago Tribune. Ocho meses después, los Chilton, propietarios durante los últimos 100 años, han declarado la bancarrota y aguardan a que un comprador salve a la cabecera, aunque ya han emitido un preaviso de despido para más del 25% de la plantilla.

Han pasado tiempos difíciles en este rotativo de Charleston. El Pulitzer recayó en su reportero Eric Eyre por varios artículos sobre la crisis de opiáceos, especialmente cruenta en Virginia Occidental. El jurado reconoció su cobertura por lo “valiente, llevada a cabo frente a una oposición poderosa”. Eyre había escrito sobre las compañías farmacéuticas que habían llenado el Estado de calmantes con opiáceos incumpliendo las leyes. Pero en paralelo a esa gloria periodística, el rotativo no ha logrado esquivar la crisis de anunciantes y la pérdida de suscriptores. En 2004, la empresa compró su diario rival, el Daily Mail, y fusionó las cabeceras en 2015. Pero la operación de concentración tampoco ha evitado el desenlace.

Ahora tiene unos 32.000 suscriptores y una plantilla formada por 206 personas. “Nuestra esperanza es que Wheeling Newspapers [la firma que ha mostrado interés por el rotativo] contrate a todos nuestros empleados”, dijo el presidente de la editora quebrada, Trip Shumate, en la noticia sobre la bancarrota, publicada por el medio el 29 de enero. Como no hay mucho más que esa esperanza, ya ha emitido un documento de posibles despidos para más de 50 personas.

The New York Times, que publicó la noticia el viernes, destacó que el periódico ha destapado numerosos casos de corrupción, incompetencia y avaricia durante las últimas décadas. Pero las cuentas han dejado de acompañar a sus editores y periodistas en esta travesía. El Charleston Gazette sobrevivió a todo el siglo XX, pero no ha podido con la incertidumbre del modelo de la prensa que ha llegado en el XXI.

