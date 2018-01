Una aerolínea estadounidense prohíbe a una mujer viajar con Dexter, su pavo real de “apoyo emocional”

La aerolínea estadounidense United Airlines ha prohibido a finales de este mes de enero a la artista conocida con el nombre de Ventiko embarcar en el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey, EE UU) con su "pavo real de terapia emocional". Desde hace unos años, las aerolíneas estadounidenses permiten que los viajeros que necesitan la compañía permanente de su mascota o "animal de apoyo emocional" suban gratuitamente junto a ellos al avión, con el objetivo de que estas personas se encuentren cómodas y relajadas. No obstante, las compañías no ven a todas las mascotas con buenos ojos. Este ha sido el caso de Ventiko, una mujer de Brooklyn que había comprado un billete para su musa, Dexter, el nombre de su pavo real, según avanzó el blog de viajes Live and Let Fly.

La empresa justificó que el colorido galliforme no cumplía con las pautas de peso y tamaño establecidos. En una foto publicada por el programa televisivo Jet Set, el exótico animal aparecía en lo alto del carrito de las maletas de su dueña. "Se lo explicamos al cliente tres ocasiones distintas antes de que llegasen al aeropuerto", ha comunicado este martes un portavoz de la empresa aérea.

La mujer, una artista conocida con el nombre de Ventiko y que vive en Brooklyn, explica que Dexter es "su animal de apoyo emocional inspirador", es decir, que es "su musa" a la hora de crear su arte. En su cuenta de Instagram, Ventiko publica numerosas fotografías artísticas de Dexter.

A pesar de que la normativa federal del EE UU especifica que las aerolíneas deber permitir que los pasajeros que necesiten la compañía de un animal por algún tipo de problema certificado viajen con ellos, las empresas pueden decidir qué animales se quedan fuera, normalmente, caballos, arañas y serpientes, entre otros.

La noticia se ha viralizado en las redes desde su publicación y muchos usuarios criticaron al dueño del ave, cuya identidad no ha trascendido por razones de privacidad. La aerolínea Delta Air explicó al diario The Washington Post que de 2012 a 2016 los viajeros con estos "animales de apoyo emocional" se cuadriplicaron. Para conocer si en realidad el viajero necesita la compañía de su mascota, la empresa puede solicitarle la documentación que lo certifique. No obstante, Delta Air asegura que estos documentos pueden falsificarse fácilmente u obtenerse por Internet.