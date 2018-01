La política migratoria de Macron irá a Eurovisión

Francia eligió el sábado la canción que la representará en Eurovisión a través de una gala televisiva con final inesperado. Los espectadores escogieron un tema que no figuraba entre los favoritos: Mercy, del dúo Madame Monsieur. El tema se inspira en el nacimiento, en marzo de 2017, del bebé nigeriano del mismo nombre (que en inglés significa piedad) a bordo del Aquarius, barco humanitario que socorre a los migrantes que cruzan el Mediterráneo.

Esta elección, que incendió las redes sociales, fue interpretada como una crítica a la política migratoria de Emmanuel Macron, quien prevé endurecer la deportación de los indocumentados a través de una nueva ley. “El grito de Mercy será escuchado en toda Europa”, se felicitó la ONG francesa SOS-Méditerrannée, a cargo del Aquarius. La alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, también envió un mensaje de apoyo, que algunos interpretaron como capcioso. El grupo asegura que su tema “no es político”, pero admiten haber querido “poner rostro a quienes solemos llamar migrantes”, según la vocalista Émilie Satt.

No es la primera vez que el clima político y social se infiltra en este festival. En los sesenta hubo protestas contra la participación de dictaduras como España y Portugal, además de la conocida sustitución de Joan Manuel Serrat por Massiel. En las últimas ediciones, Eurovisión ha reflejado tensiones en el antiguo bloque soviético. En 2009, Georgia se retiró del concurso cuando Moscú, que acogía la ceremonia, le obligó a cambiar la letra de su canción, We Won't Wanna Put In, sutil juego de palabras con el apellido del presidente ruso. El año pasado, el país anfitrión fue Ucrania, que prohibió la entrada en su territorio de la candidata rusa, Yulia Samóilova, por haber actuado en Crimea tras su anexión a Rusia. Este año, la organización ha decidido prohibir las referencias a “instituciones y partidos políticos” para evitar nuevas polémicas. Pero la victoria de Mercy demuestra que existen otras maneras de aludir a la trágica actualidad del continente.

