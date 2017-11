Las polémicas declaraciones de Angela Lansbury sobre el acoso sexual en Hollywood

Desde hace semanas, Hollywood vive perplejo por las noticias que se suceden sobre los abusos y acosos sexuales contra el productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey o el director Brett Ratner. Actores, actrices, directores, directoras, productores, productoras….. no hay alfombra roja o entrevista en la que no se les pregunte por los escándalos sexuales y de abuso de poder dentro de la industria. La última en hablar sobre ello ha sido la intérprete Angela Lansbury, y por la polémica levantada por sus declaraciones probablemente ahora esté deseando no haberse pronunciado nunca al respecto.

La famosa actriz de Se ha escrito un crimen, de 92 años, cree que las “las mujeres algunas veces deben asumir la culpa” del acoso sexual. Las declaraciones las ha realizado Angela Lansbury durante una entrevista a Radio Times, y en resumen viene a decir que el hecho de que las mujeres traten de ser más atractivas las pone en riesgo a la hora de sufrir acoso. “Tenemos que aceptar el hecho de que las mujeres, desde tiempos inmemoriales, han intentado hacerse más atractivas. Y desafortunadamente esto se ha vuelto en nuestra contra, y aquí es donde estamos hoy. Algunas veces debemos aceptar la culpa”. Y luego matiza: “Aunque es horrible decir que no podemos hacernos ver lo más atractivas posible sin ser golpeadas y violadas". Y añadió que eso “no es ninguna excusa para un comportamiento inapropiado”. “¿Deberían estar las mujeres preparadas para ello? No, no deberían”, lanza para decir después que el acoso sexual debería terminar. “Creo que muchos hombres deben de estar muy preocupados en estos momentos”, dice quien hoy está trabajando en el remake de Mary Poppins y que en la entrevista afirma no haber sufrido nunca en sus 70 años de carrera ningún tipo de acoso.

ampliar foto Angela Lansbury, condecorada como Dama del Imperio Británico por la reina Isabel en abril de 2014. cordon press

A pesar de su llamamiento a poner fin a cualquier tipo de acoso sexual, Angela Lansbury, cuyo trabajo le ha valido una nominación al Oscar (Luz que agoniza, 1944) y ser nombrada Dama del Imperio británico por la reina Isabel, ha recibido numerosas críticas por haber vinculado el acoso con el hecho de que una mujer sea más o menos atractiva. “Es un mito y ayuda muy poco decir que la violación y otras formas de violencia sexual son causadas o provocadas por la sexualidad o el atractivo de una mujer”, ha escrito en un artículo de respuesta en The Guardian la organización Rape Crisis England & Wales. También las redes sociales se han llenado de comentarios que han reprochado a la veterana actriz sus declaraciones.

Pero ella no es la única que se ha desmarcado de las reacciones de condena que han inundado Hollywood. Lindsay Lohan publicó un vídeo en el Stories (por lo tanto ya borrado) de su cuenta de Instagram, en la que tiene 6,2 millones de seguidores, y por el que fue fuertemente criticada. En él decía que “se sentía muy mal por Weinstein” y que no creía “que estuviera bien lo que está pasando con él”, además de criticar a la esposa del productor por anunciar su separación. “Creo que Georgina [Chapman] tiene que dar un paso al frente y estar ahí por su marido. Él nunca me ha hecho daño ni me ha hecho nada. Hemos hecho varias películas juntos, así que creo que todo el mundo debería de parar. Creo que está mal”.

Mensaje de la actriz Lindsay Lohan en apoyo a Harvey Weinstein.

El pasado mes de octubre, la diseñadora Donna Karan tuvo que pedir disculpas por unas primeras declaraciones en las que salía en defensa del antes todopoderoso productor de Hollywood. “Usted mira hoy en todo el mundo cómo las mujeres se visten y lo que están pidiendo con solo presentarse de la manera en que lo hacen. ¿Qué están pidiendo? Problemas”, afirmó quien es amiga personal de Georgina Chapman, diseñadora de Marchesa y quien hasta ahora era la esposa de Harvey Weinstein.