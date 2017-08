7 recetas de bocadillos por los mejores chefs

1. Bocadillo de lechuga de roble y pavo (Rodrigo de la Calle)



Elaboración: tueste 3 rebanadas de pan de espelta con mantequilla. Triture 100 g. de aguacate con zumo de limón y lima y cilantro. Añada 10 g. de aceite de oliva hasta conseguir una emulsión. Salpimente. Mezcle 50 g. de mayonesa con un chile chipotle triturado. Haga aros de cebolla rebozándolos en harina de garbanzo. Para la salsa de yema: mezcle una yema con jang (soja fermentada coreana) y cebollino. Corte 150 g. de tomate y 5 g. de pepinillos en vinagre en láminas muy finas. Unte una de las rebanadas de pan con la crema de aguacate, añada una hoja grande de lechuga de roble y la salsa de yema. Ponga 40 g. de láminas finas de fiambre de pavo y cubra con el tomate, el pepinillo y los aros de cebolla. Repita sobre otra rebanada y monte una sobre otra. Tape con la tercera rebanada de pan.



No demasiadas calorías: 1. 474 kcal… Ángela Quintas, bioquímica y experta en nutrición, lo explica: "Sus ingredientes no son de alta densidad calórica y se encuentran en cantidades pequeñas. Pero los valores en grasas son bastante altos, y esto se debe a la presencia de ingredientes que aportan mayor contenido en lípidos como puede ser la mantequilla, la mayonesa, aguacate y la yema del huevo. Además, a excepción del pavo y la yema del huevo, no tiene grandes fuentes proteicas de alto valor biológico. Obvie la mantequilla, elija pan integral y use aceite de oliva para freír la cebolla", aconseja Quintas.