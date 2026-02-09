España encara otra semana de tiempo inestable y lluvias generalizadas con avisos de Aemet en ocho comunidades y en Ceuta

El mal tiempo no da tregua. Tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, que han provocado lluvias muy abundantes en todo el territorio peninsular e inundaciones y crecidas importantes, sobre todo en la zona de Andalucía, la Península encara una nueva semana con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. La Aemet prevé que las lluvias vayan perdiendo intensidad a partir del jueves o del viernes y asegura que es posible que para el fin de semana del 14 y 15 de febrero, las precipitaciones ya sean escasas en el sur peninsular.

Desde principios de año, los mapas con la predicción meteorológica han estado repletos de iconos con gotas de agua, día sí y día también, en buena parte del país. Ha llovido mucho, más de lo habitual en casi todo el territorio, y los datos no dejan lugar a dudas: según la Aemet, las precipitaciones acumuladas desde el 1 de enero superan el triple del valor normal en la mayor parte del centro y sur de la Península, así como en zonas del nordeste. Solo en puntos del Cantábrico el agua que ha caído en este periodo ha sido más escasa de lo habitual.

Ha llovido mucho y lo seguirá haciendo a lo largo de la semana. La predicción para este lunes vuelve a señalar precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, en el Estrecho, en Cádiz y en los alrededores de las sierras Béticas. Donde es poco probable que llueva es en Cataluña, en el sureste de la Península y en Baleares.

Con todo, la Aemet mantiene este lunes avisos amarillos en ocho comunidades y en Ceuta por precipitaciones intensas, nieve, fuerte viento y mala mar. Se esperan rachas muy fuertes de viento en zonas altas del norte y este peninsular, además de en las costas de Tarragona, el Estrecho y el este de Alborán.

La previsión para este arranque de semana también apunta que nevará en zonas de montaña del norte y centro peninsular, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este: habrá variaciones durante el día de 1800 a 2500 metros en la mitad oeste y en 1000 a 1700 metros en la nordeste. También se esperan bancos de niebla en regiones de montaña y zonas altas afectadas por la nubosidad y las precipitaciones; y heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, que podrían ser moderadas en Pirineos.

En cuanto a la temperatura, las máximas irán en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península. Las mínimas también estarán en descenso en Baleares y en el nordeste peninsular, pero se esperan aumentos en la mitad oeste, Canarias y Alborán.

De cara a los próximos días, la Aemet prevé la entrada de una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península y Baleares, si bien siendo menos probables en las islas y fachada oriental. Para el martes, se esperan precipitaciones fuertes y persistentes, incluso acompañadas de tormenta, en Galicia; lluvias menos intensas en el Cantábrico oriental y Pirineos centrales y occidentales; y rachas de viento muy fuertes en zonas altas del arco mediterráneo.