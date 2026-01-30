El tiempo inestable persiste con lluvias y nevadas en el norte de la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé otra jornada de lluvias en la Península este viernes, más probables durante la tarde en las regiones mediterráneas. Los mayores acumulados de agua se esperan en Galicia y las zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y ocasionalmente ir acompañados de tormenta y granizo. La agencia meteorológica ha activado avisos naranjas por un temporal marítimo en las costas de Asturias, el País Vasco, A Coruña y Pontevedra. Hacia la tarde noche, cambiarán a nivel rojo en el litoral gallego. Durante la segunda mitad del día, también activará avisos amarillos por nieve en la Sierra de Madrid, Castilla y León y Aragón.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular, principalmente de la meseta Norte y su entorno, a una cota de entre 1.200 y 1.500 metros, pudiendo bajar hasta los 800 metros al final del día en el cuadrante noroeste. Se esperan acumulados significativos de nieve en zonas de montaña. Además, se formarán bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica. El paso de frentes y la entrada de una masa polar marítima por el norte peninsular dejará cielos cubiertos en general. En Canarias, el día estará nuboso en el norte de las islas.

Se prevén heladas débiles en cotas altas de la mitad norte, más extensas e intensas en el Pirineo, y del sureste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, ascendiendo en el extremo nordeste y manteniéndose con pocos cambios en Alborán, cuadrante suroeste e islas. Las mínimas bajarán en el tercio sur peninsular, Galicia y el oeste del Sistema Central y su entorno, con ascensos en el tercio nordeste, la fachada oriental y Baleares, y pocos cambios en el resto. De todas formas, se superarán los 20 grados Celsius en puntos de la mitad sur.

Soplarán rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico, la mitad norte de la vertiente atlántica, Alborán, y gran parte de la meseta Sur y del tercio oriental peninsular. Esto puede provocar caída de ramas, árboles y objetos situados en zonas elevadas. No se descarta que puedan ser localmente huracanadas en zonas altas de las sierras del extremo sureste. Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares. En Canarias soplará viento de componente norte moderado.

El sábado las lluvias “darán una pequeña tregua”, según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, porque quedarán acotadas a Galicia, a las comunidades cantábricas y a los Pirineos. También podrá llover en zonas de montaña de la Península y de Baleares. La cota de nieve comenzará en torno a unos 800 metros e irá subiendo a lo largo del día hasta los 1.200 metros. En el resto del país, los cielos estarán más despejados a partir del mediodía. Las temperaturas bajarán, aunque las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña. Del Campo advierte de que el viento que seguirá soplando con intensidad, sobre todo en el norte y este de la Península, “con un temporal marítimo importante en la mayor parte de las costas”.

El domingo llegará una nueva masa de aire muy húmedo, con lluvias en buena parte de la Península. Estas serán menos probables en el Mediterráneo, pero abundantes en el oeste. En Galicia, y sobre todo en el norte de Cáceres y sur de Ávila y de Salamanca, las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes. La cota de nieve subirá a más de 2.000 metros en las montañas y en los Pirineos quedará en torno a 1.800. Se debe a una subida de temperaturas, que rondarán los 20 grados en el Cantábrico y en puntos del sureste peninsular.