Vuela el tejado de la parroquia de la Virgen del Camino de Córdoba por las fuertes rachas de viento

El temporal que ha pasado por casi todo el territorio español y cuyos efectos continuarán este jueves, con intensas lluvias, nevadas y vientos, ha arrancado el tejado de la parroquia Virgen del Camino, según ha confirmado la Diócesis de Córdoba. Las fuertes rachas de viento que se registraron en varias zonas de Andalucía provocaron que el techo de la iglesia, situada en la zona oeste de la capital cordobesa, se desprendiera prácticamente por completo este miércoles, sin que se hayan producido daños personales. La actividad de la parroquia ha sido suspendida y, hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas, los operarios no podrán acceder al tejado para repararlo.

Según explica la Diócesis de Córdoba en un comunicado publicado en su página web, la mañana de este miércoles los vecinos alertaron de que el temporal estaba causando grandes afectaciones en la parroquia. “Me llamaron a las nueve menos veinte de la mañana, que parece ser que habían visto desde algún piso aledaño que la cubierta estaba desprendiéndose y rápidamente me he venido para acá”, ha explicado el párroco de la iglesia, Manuel Sánchez, cuyas palabras han sido recogidas en dicho comunicado. Por las redes también comenzaron a circular vídeos tomados por vecinos de la zona donde sede cómo el viento desprende parte de la techumbre.

A la llegada del capellán, la Policía se encontraba acordonando la zona. Se estima que el 40% del tejado de la edificación ha sufrido afectaciones. La Diócesis relata que los vecinos de la zona han comenzado a ayudar en la protección del lugar en cuanto ha sido posible. “Hemos retirado todos los bancos, los enseres litúrgicos, las imágenes, el Santísimo y se ha suspendido la actividad parroquial, porque lo único que hay ahora mismo es una fina capa de corcho que es lo que separa ahora mismo el interior de la iglesia y está entrando muchísima agua cuando llueve. Hay riesgo, me ha advertido la policía que cuanto menos estemos dentro mejor”, ha dicho el cura de la iglesia Virgen del Camino.

El arquitecto del Obispado, han informado, evalúa los daños causados por el temporal en la edificación para determinar cuáles serán las siguientes actuaciones. “Probablemente están hablando de intentar cubrir con una gran lona la techumbre para que no entre agua, porque los bancos llevan tres años o cuatro años nuevos, vamos a ver cómo intentar paliar este problema cubriendo el techo que se ha desprendido”, ha señalado el especialista, como se lee en el comunicado de la Diócesis cordobesa.

Por ahora, la actividad en la iglesia Virgen del Camino ha quedado suspendida, a la espera de una solución segura para retomar su agenda habitual. Según recoge el Diario de Córdoba, “entre las medidas provisionales que se estaban estudiando estaba la colocación de una gran lona que cubra la parte de la techumbre desprendida, con el objetivo de minimizar la entrada de agua y proteger el interior del templo”. Sin embargo, agrega, habrá que esperar a que las condiciones meteorológicas lo permitan, ya que en estos momentos es imposible que los operarios accedan al tejado.