La Complutense cesa a la responsable de Igualdad en plena polémica por la reducción de horas de trabajo

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha cesado a la delegada de Igualdad, Isabel Tajahuerce, tras varias semanas de tensión interna y quejas del personal de la Delegación del Rector para esta materia, motivadas por la reducción de horas de exención docente. Las protestas se centraban en la disminución del tiempo de dedicación del equipo encargado de las políticas de igualdad en la universidad.

La decisión, con efecto inmediato, se ha conocido este miércoles y sucede semanas después de que se hiciera público un comunicado en el que el personal de Igualdad denunciaba las dificultades que ha arrastrado los últimos años para realizar su trabajo, incluido aplicar el protocolo contra el acoso. El recorte en los horarios se enmarca en un recorte presupuestario aún más grande que asfixia a la UCM desde 2024. El año pasado, la Comunidad de Madrid concedió un crédito de 34,5 millones de euros a la Universidad para cubrir su déficit y garantizar la solvencia que le permitiera pagar los sueldos.

El personal, que forma parte del equipo de Igualdad, pertenece a la UCM, y como tal, además de sus funciones docentes, debe asumir las tareas propias de cada delegación. “La Delegación del Rector para Igualdad de la UCM nunca ha tenido dedicación a tiempo completo, con el inconveniente que ello supone para implementar un plan de igualdad o un protocolo de acoso, así como otras políticas imprescindibles en una universidad de excelencia en el siglo XXI”, señalaban las trabajadoras en el documento publicado a principios de marzo.

En el último plan de dedicación académica, esas horas que señala el personal se redujeron significativamente: las delegadas pasaron de 150 a 120 horas anuales, unas ocho horas a la semana; las direcciones, de 120 a 90 horas, seis horas semanales, y la coordinación del Observatorio en Igualdad pasó de 90 a 45 horas, tres horas a la semana. “Con esas horas, es imposible atender a una universidad de 80.000 personas”, afirma la hasta ahora delegada. “La igualdad no puede gestionarse a ratos”, subraya.

Pero el área de Igualdad no ha sido la única. El pasado 17 de febrero, la Delegación del Rector para las Políticas Sociales, que atiende sobre todo a personas con discapacidad, dimitió al completo. Tajahuerce explica por teléfono que se ha enterado de su cese a través de una notificación electrónica: “Me ha sorprendido, aunque sabía que podía ocurrir”, dice. La también profesora de la Facultad de Ciencias de la Información recuerda que hasta ahora han seguido atendiendo a la comunidad universitaria “por compromiso personal” y que, cuando habló con el rector, Joaquín Goyache, para hacerle llegar su malestar, su respuesta fue: “Es lo que hay”. “Después de protestar, pensé que quizá nos llamarían para hablar de las necesidades [en la delegación], pero nunca lo hicieron. Finalmente, me cesaron”, dice la hasta ahora delegada.

Fuentes de la Universidad Complutense declaran a este diario que “este cambio forma parte de una reorganización interna de distintas unidades” y que, después de siete años en el cargo, “era oportuno introducir ajustes en distintas responsabilidades para afrontar una nueva etapa”.

Tajahuerce habla del recorte de presupuesto que la Delegación que encabezaba ha sufrido en los últimos años: hasta más de la mitad, pese a que cada curso académico se atienden entre 60 y 80 consultas relacionadas con acoso o discriminación, además de entre seis y 15 activaciones formales de protocolo. “En los últimos tiempos, las denuncias en la UCM aumentaron porque la gente confiaba en nosotras”, afirma. A esto se añade la formación en perspectiva de género para el profesorado y el estudiantado, la organización de cursos y seminarios y la implementación del Plan de Igualdad.

Desde la UCM, aseguran que “la universidad mantiene intacto —y seguirá reforzando— su compromiso con las políticas de igualdad, que continúan siendo una prioridad estratégica en esta nueva fase”, señalan. “Queremos subrayar y agradecer especialmente el trabajo desarrollado por la delegada de Igualdad durante estos años. Su gestión ha permitido impulsar avances relevantes, consolidar iniciativas y reforzar el compromiso institucional de la universidad en este ámbito”, agregan fuentes universitarias.

Isabel Tajahuerce insiste en que su objetivo nunca fue mantener el puesto, sino denunciar el deterioro de las políticas de igualdad en la Complutense. “La igualdad es un valor democrático. No somos un adorno ni una obligación mínima que cumplir porque lo exige la ley”, dice. Tras su destitución, volverá a su facultad a impartir clase. “Me voy tranquila. He hecho lo que debía hacer; las feministas no podemos quedarnos calladas”, asegura. Y deja un mensaje claro antes de colgar el teléfono: “Quiero que mi universidad apueste seriamente por la igualdad. No se puede relegar a un papel secundario”. El futuro de la Delegación del Rector para Igualdad queda en manos del rectorado, que aún no ha comunicado quién asumirá las funciones ni si habrá cambios estructurales.