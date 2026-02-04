El Gobierno blindará el sistema para impedir la apertura de centros de FP privados sin calidad

El presidente del Gobierno, Pero Sánchez, ha anunciado que el Gobierno va a poner coto a la apertura de centros privados de FP sin calidad mínima a través de un decreto ley, como hizo en 2021 con el caso de las universidades privadas (la norma se ha endurecido en 2025). Pero no ha detallado cuáles serán los requisitos de calidad que tendrán que pasar las instituciones. El presidente ha hecho este anuncio en el marco del cierre de la jornada Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro, que se ha celebrado en el Ministerio de Educación. Según Sánchez, hay que “poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan calidad”, porque “formar técnicos no es un negocio cualquiera, es construir el capital humano del país”.

“Tenemos que seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos que haya universidades privadas, sino que algunas se hayan convertido en chiringuitos. Vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantía públicas de calidad, y lo vamos a hacer a través de un real decreto par asegurar que quien imparta formación lo haga con calidad y con control”, ha manifestado el presidente. El decreto saldrá a consulta pública en dos meses. Sánchez ha adelantado también que habrá otros 10 centros de excelencia en España, que sirvan de referente de calidad al resto. Ya hay 75.

Desde que están en el Gobierno, 2018, se han creado 400.000 plazas de FP. “No es una reforma más, sino una auténtica revolución de las competencias”, ha comparado Sánchez. Pero, ante la avalancha de apertura de nuevos centros, ha añadido: “El éxito, si no se cuida, puede hacer que el crecimiento se desordene. La demanda se ha disparado y la oferta privada ha crecido más de un doble que la pública”. Una oferta privada que “puede ser buena, excelente, pero que a veces no viene acompañada de la misma calidad, con las mismas prácticas…”. El curso pasado el 13% del alumnado estaba en centros concertados de FP y un 20,9% en instituciones puramente privadas.

La falta de plazas públicas, advertía el sindicato Comisiones Obreras en un informe publicado el pasado enero, fuerza a cada vez más alumnos a pagar entre 3.000 y 9.000 euros por estudiar los ciclos (en la pública es gratuito, salvo en Madrid y Cataluña, donde los ciclos superiores rondan los 800 euros). Y, si no pueden pagarlos, a “abandonar determinados itinerarios formativos”, lo que tiene “un impacto especialmente negativo sobre las clases trabajadoras y la juventud con menos recursos, que ven limitado su acceso a las titulaciones” con mejores expectativas de empleo y salario, alertó CCOO.

En seis cursos, la Formación Profesional ha ganado 344.073 alumnos, un 41% más, hasta llegar el pasado año a los 1.181.272. La nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, ha recordado en su alocución que los alumnos de FP “rozan el 90% de inserción laboral cuando terminan”. Por eso hay un récord de matriculaciones. Tolón cree que hay que seguir ampliando plazas para que haya “más posibilidades de poder crecer en el propio territorio”, que no importe “el código postal” para poder estudiar. Y hacerlo “con buenos equipos, recursos y orientación que acompañe”.

La subida de los estudiantes de FP es imparable: 48.500 más del curso 2023-2024 al siguiente. Pero con grandes diferencias entre las etapas: subió un 0,8% en FP básica, un 3,6% en FP media y un 5% en la FP Superior, la más ansiada y que se ha convertido en un negocio de primer orden para las empresas privadas. Las universidades captan así alumnado que muchas veces se anima a continuar una carrera en menos tiempo al convalidarle muchas de las materias. Además, los cursos de especialización viven también un gran empuje, con un crecimiento del 19% en un año.

Pero la penetración de la FP privada tiene un ritmo muy distinto en cada comunidad, con diferencias de hasta 35 puntos porcentuales en el caso de la modalidad presencial. Los territorios con mayor peso en este formato son Euskadi (44%), Madrid (38%), Aragón (36%), y Cataluña (35,6%). Y aquellos donde menos cuota tienen son Canarias (9%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%), y Navarra (18%).

Previsiblemente, la aprobación del decreto, que no tiene que pasar por el Congreso, solo por el Consejo de Ministros, sea recurrida en los tribunales por gobiernos autonómicos del PP, que consideran que la norma atenta contra sus competencias. Ha ocurrido ya con la modificación del decreto anti-chiringuitos universitarios, recurrido por los ejecutivos de Madrid, Extremadura y Aragón, las comunidades más interesadas en abrir nuevos campus.