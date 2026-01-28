Cinco universidades españolas están entre las 100 mejores de Europa

Cinco universidades españolas figuran entre las 100 mejores de Europa, según el índice QS World University Rankings: Europa 2026, uno de los tres grandes rankings que miden el desempeño de los centros universitarios. Los españoles destacan por su intercambio de estudiantes y la empleabilidad de sus graduados, pero la deuda es la investigación, que no logra despegar afectada por los bajos presupuestos. El listado, publicado este miércoles por la consultora Quacquarelli Symonds, incluye 958 centros de educación superior de 42 países y los evalúa según 12 indicadores, como la proporción entre profesores y alumnos; los artículos por facultad y citas por artículo; el profesorado y estudiantes internacionales o los resultados de empleo. Con 129 universidades seleccionadas, Reino Unido es líder, y España ocupa la quinta posición, con 62 en la lista.

Entre las nacionales, la Universidad de Barcelona es la mejor clasificada, en el puesto 60, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el 68. La Universidad Autónoma de Madrid ocupa el puesto 71, mientras que la Universidad Complutense de Madrid se sitúa en el 78. La Universidad Pompeu Fabra se cuela entre las primeras 100, con la posición 99. La Universidad de Navarra, la primera entre las privadas, cae del 91 al 101. Aparecer en los rankings atrae talento y ayuda a que los candidatos las elijan para hacer su máster o doctorado o, por ejemplo, que otras universidades financien a sus académicos el viaje para realizar en ellas una estancia de investigación.

Para el vicepresidente senior de QS, Ben Sowter, el desempeño de España “refleja un sistema con un fuerte perfil internacional y una excelente reputación académica y entre los empleadores”, aunque matiza que esto “no se ha visto acompañado de una fortaleza equivalente en el rendimiento de la investigación”. El analista advierte de que “los retos en materia de citas, resultados de investigación y proporción de profesorado internacional pueden seguir limitando la posición de España en las clasificaciones mundiales”.

En la última edición del ranking de Shanghái, la lista global más reconocida, de agosto de 2025, solo la Universidad de Barcelona se ubicó entre las 200 primeras. España colocó 36 instituciones de enseñanza superior en esta tabla de 1.000 entidades. Los especialistas consideran que tiene que ver con la falta de investigación y que esta, a su vez, se debe a los pocos recursos que reciben.

Según Sowter, el progreso español está limitado por esa infrafinanciación. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) fijó en 2023 el objetivo de destinar el 1% del PIB a la universidad antes de 2030, pero ese propósito, de competencia autonómica, no se alcanza. El país destina aproximadamente el 0,7% de su PIB al sistema universitario, mientras que el promedio de la Unión Europea se sitúa alrededor del 1,2%. “España debe combinar su atractivo internacional con una financiación sostenida, incentivos específicos y apoyo estructural a la investigación de alto impacto y al talento académico mundial”, opina el experto en rendimiento comparado en la educación superior.

La producción académica es el reto. Ninguna de las universidades españolas se encuentra entre las 50 primeras en cuanto a impacto de la investigación, medido por las citas por artículo, ni en cuanto a volumen de investigación, medido por los artículos por profesor. Esto es especialmente pronunciado en las citas por artículo, en las que la universidad española mejor clasificada, la Universitat Ramon Llull, ocupa el puesto 83 del ranking QS y es la única que se encuentra entre las 100 primeras.

“Al final lo que miden principalmente estos rankings es cantidad y calidad de investigación”, comenta el catedrático de Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha Julio del Corral, que acaba de coordinar un informe de la Fundación EFSE sobre factores para mejorar las posiciones de las universidades madrileñas en los listados internacionales. Explica que “no es fácil delimitarlo, porque depende de qué áreas y facultades tengan predominio en la universidad”, y detalla que hay campos, por ejemplo en Medicina, donde publicar 100 artículos es relativamente normal para un investigador, mientras que en ciencias sociales uno o dos al año es bastante.

Con respecto a la investigación en España, el también especialista en Econometría Aplicada y Medición de Eficiencia y Productividad, comenta: “Hay universidades que prácticamente se dedican a subsistir y si uno se dedica a subsistir, no puede enfocarse en mejorar”. Apunta que faltan becas más abultadas para investigar y también nuevos profesionales para reemplazar a quienes se jubilarán en breve. Del Corral ha analizado que el presupuesto define en gran medida la probabilidad de aparecer en los rankings de universidades y la posición dentro de ellos, aunque una cosa no determina la otra.

Almunos en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

España se destaca en los indicadores de internacionalización medidos por la consultora británica. Tiene 10 universidades entre las 50 mejores de Europa, tanto en intercambio de estudiantes entrantes como salientes, más que cualquier otro país. Esto es más pronunciado en el intercambio entrante, donde la Universidad IE ocupa el tercer lugar y la Universidad de Comillas el cuarto. IE también ocupa el tercer lugar en cuanto a la proporción de estudiantes internacionales, pero ninguna otra institución española aparece entre las 50 primeras en este indicador. La tendencia es similar en el caso del profesorado internacional, que es un área de mejora: IE está en el puesto 81 y ninguna otra universidad figura entre las primeras 100.

Al mismo tiempo, las instituciones españolas gozan de gran prestigio entre los académicos y los empleadores internacionales. En el indicador de reputación entre los empleadores, España se encuentra entre los países con mejores resultados de Europa, con seis universidades entre las 50 primeras, por detrás del Reino Unido (18) y Alemania (8). En el indicador de reputación académica, cuatro universidades españolas se encuentran entre las 50 primeras.

Las líderes de Europa

Oxford desbanca en esta edición del listado a ETH Zurich como la mejor universidad de Europa, que cae al segundo lugar. El tercer puesto queda para el Imperial College londinense, empatado con University College London (UCL), y la Universidad de Cambridge ocupa el quinto lugar. Las universidades británicas gozan de la mejor reputación, con siete instituciones entre las 10 primeras en reputación académica y seis entre las 10 primeras en reputación entre los empleadores, incluidas las tres primeras en ambos indicadores.

Francia es el motor de la investigación en Europa, según el informe de QS, con seis universidades entre las diez primeras en cuanto a número de artículos por profesor. También destaca en colaboración, con cuatro universidades entre las diez primeras en cuanto a red internacional de investigación, empatada con Reino Unido. Este último lidera el impacto de la investigación, con tres universidades entre las 10 primeras en citas por artículo, por delante de Finlandia, con dos.