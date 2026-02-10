Tim Jehnichen (Munich Re): “A mayor probabilidad de siniestros, el precio del reaseguro tiene que subir”

Tim Jehnichen, director general de Munich Re Madrid y máximo directivo de la compañía reaseguradora en España, en sus oficinas en Madrid.

Cuando el director general de la reaseguradora más grande del mundo accedió al cargo en 2019, pensaba que España era un país tranquilo. La borrasca Filomena, el volcán de La Palma o la dana en Valencia le hicieron cambiar de idea

En duelo con Swiss Re, Munich Re es la compañía reaseguradora más grande del mundo (ofrece seguros a otras aseguradoras). Con ingresos de casi 61.000 millones en 2024, va camino de cumplir sus previsiones de beneficios para 2025 y ganar 6.000 millones. Especializada en riesgos climáticos, en España lleva más de 70 años y Tim Jehnichen es el director de la sucursal en Madrid y máximo directivo de la compañía en España. Está preocupado por el aumento de los incendios y la mayor frecuencia de las catástrofes climáticas, pero es optimista respecto a la evolución de la economía.

Pregunta. ¿Qué aporta el negocio español al grupo?

Respuesta. España es una sucursal importante para el negocio de Europa y Latinoamérica. Llevamos siete años creciendo entre el 6% y el 7% cuando el mercado crece alrededor de un 3%.

P. Tras un siniestro, los ciudadanos suelen tener muchos problemas a la hora de batallar con las aseguradoras. ¿Dado que son sus clientes, ustedes también lo sufren?

R. Como uno de los líderes del mercado, nuestro objetivo es ser el principal reasegurador de las compañías, con el que tengan una relación a largo plazo, con el que discutan las condiciones y, en caso de siniestro, también el tratamiento del siniestro. Una de nuestras fortalezas es que damos apoyo en grandes riesgos industriales, tenemos muchos expertos en ramas de construcción, en proyectos de energía. En los últimos años los proyectos de renovables han desplazado por completo la caída de los de oil and gas. España, por su ubicación, es un país que puede aprovechar al máximo las renovables. Para nosotros la transición energética es una fuente de crecimiento.

P. ¿Cómo afecta a su negocio el cambio climático?

R. Cuando llegué aquí en 2019 me decían que España era un país muy tranquilo donde no se daban muchas catástrofes. Empezó la pandemia, siguió Filomena, inundaciones, granizos, el volcán de La Palma, la dana… en España siempre se habían dado grandes catástrofes, pero con una frecuencia más baja. Estamos preocupados cada verano por lo que va a pasar, el riesgo no toma vacaciones. España en general está bien protegida, porque no hay una gran brecha de aseguramiento, tiene el sistema de consorcio [de compensación de seguros que indemniza siniestros extraordinarios que las aseguradoras no cubren]. Por ejemplo, en Portugal no hay un consorcio, por eso están pensando crear un fondo para catástrofes. Nosotros cubrimos algunos riesgos que no cubre el consorcio, como el granizo, las nevadas o algunas tormentas con vientos por debajo de 120 kilómetros por hora. Y estamos abiertos a trabajar con él.

P. ¿Qué siniestro les ha impactado más?

R. El de Filomena fue uno de los más grandes. Hay más catástrofes naturales, más tormentas, son más severas. Esa es la nueva realidad. Nosotros publicamos nuestro primer reporte del cambio climático en los años ochenta. Desde entonces venimos diciendo que hay que invertir en prevención. Un euro invertido evita 20 de pérdidas.

P. ¿Cómo los gestionan?

R. Hemos desarrollado una herramienta llamada Nathan, Location Risk Intelligence, que es como un globo: metes una geolocalización y te ofrece una estimación sobre qué pasará con aumentos de temperatura en relación con riesgos de inundación, sequías, etcétera.

P. En un entorno de mercado con eventos que causan pérdidas tan significativas y una mayor incertidumbre, ¿cómo es que ustedes dicen que van a aumentar la rentabilidad en su negocio?

R. Es importante utilizar las previsiones en nuestros modelos, que luego se trasladan a los precios del reaseguro. Eso es un trabajo que hacemos todos los años. Trabajamos con los clientes para conseguir un equilibrio entre lo que ellos piden y lo que nosotros necesitamos para cubrir el riesgo. A mayor probabilidad de siniestros, significa que el precio tiene que subir. Por eso es tan importante invertir en prevención. Forma parte de nuestra labor de cada año adaptar los precios a la nueva realidad.

P. ¿Crecen por sus medios o con compras?

R. Estamos creciendo con el mercado. Mi expectativa para este año es positiva, vamos a crecer. Tal vez no tanto como otros años, porque la competencia es muy fuerte y tenemos que proteger nuestro resultado.

P. Su grupo ha anunciado un nuevo plan estratégico que prevé ahorros de 600 millones de euros. ¿Cómo se ejecuta en España?

R. Aquí somos 130 personas. Hace siete años éramos 80. Hemos crecido mucho, al ritmo del negocio, que ha crecido igual o más. Aquí tenemos un nivel de gasto muy aceptable.

P. ¿Qué papel ocupan los incendios en su cuenta de resultados?

R. Forman parte de los riesgos que asumimos. El año pasado nos preocuparon las fuertes precipitaciones de primavera y el fuerte crecimiento de la vegetación. Hemos visto que el año pasado ha ardido cinco veces el promedio de terreno que suele arder. Por suerte no ha tocado a zonas muy pobladas, como ha ocurrido en California.

P. ¿Cómo de preocupados están con los riesgos geopolíticos?

R. El riesgo geopolítico es muy difícil de asegurar, no es algo que se pueda calcular bien.

P. ¿Cómo ve la economía española?

R. La perspectiva es bastante buena. El tejido empresarial aquí es muy optimista. Lo que nos preo­cu­pa, y significa una oportunidad para nosotros, es el riesgo cibernético.

P. Y ahora se añadirán los riesgos biométricos.

R. Con la IA el riesgo cibernético puede aumentar. Todavía no existe un mercado de asegu­ramiento extendido contra un ataque. Las empresas grandes trabajan en ello, pero las pymes todavía son muy optimistas sobre lo que les puede ocurrir. Y no es una cuestión de sí o no, sino de cuándo ocurrirá. Hemos desarrollado productos con servicios incluidos, con socios terceros que pueden ayudar en la recuperación de datos. Eso es un campo de desarrollo, y poco a poco la sociedad va a asegurarse más.

P. ¿Cómo espera que se comporte la inflación?

R. A menos que haya una gran contingencia esperamos que la inflación esté controlada en el entorno del 2% o 3%. La pregunta es más bien si vamos a ver una bajada de tipos que fomenten el crecimiento, pero no veo tanto un riesgo de inflación como en años anteriores.

P. ¿No teme un cambio de ciclo económico en España?

R. Creo que España tiene mucho potencial, estoy convencido de que tendrá mucho éxito. Estamos viendo el cambio hacia una economía más enfocada en la electricidad y no tanto en el uso de energía fósil. Este aprovechamiento es ideal para España, que además tiene un nivel de educación muy alto, con buenas universidades y un buen equilibrio entre lo privado y lo público. Tiene acceso casi ilimitado en español al mercado latinoamericano. Los productos españoles son muy buenos. Si sale adelante, el tratado de Mercosur potenciará el negocio entre España y Latinoamérica.