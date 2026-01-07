Voluntariado que transforma e impulsa el liderazgo

Hay un antes y un después. Alistarse a las filas como voluntario corporativo pasa factura. Y transforma. La mayoría de las veces, de forma silenciosa. Gana la persona y eleva al profesional. Desde impulsar la empleabilidad de migrantes, reclusos o personas con discapacidad, hasta colaborar en emergencias humanitarias o acompañar a mayores en soledad. Cientos de causas que movilizan a miles de empleados, mandos medios o directivos, sin jerarquías. Iniciativas que sacan a la luz habilidades y capacidades, incluso desconocidas para ellos mismos, y que incorporan a su día a día en la oficina o centro de trabajo. “El voluntariado entrena el espíritu de superación, fortalece la relación de equipo y cambia la mirada hacia los compañeros”, señala Cristina Llanas, delegada de Voluntariado en CaixaBank.

“La empatía se dispara y te haces más resolutiva”, añade Llanas, para quien dedicarse a los demás y enfrentarse a duras realidades le ha enseñado a relativizar. “Cuando algo se tuerce en el trabajo siempre hay una solución; desarrollas tu creatividad y piensas de otra manera”. La entidad financiera cuenta con el programa El Árbol de Los Sueños, iniciativa solidaria desde la que participa con los Reyes Magos para el reparto de 34.000 regalos a niños en riesgo de exclusión social. Un programa que este año incorpora a los mayores que han escrito igualmente su carta para los de Oriente. “Hemos entregado más de 1.000 regalos en residencias”, apunta Jordi Pastó, director de Impacto Social y Voluntariado de CaixaBank.

El directivo anima a las plantillas de todas las organizaciones a “colaborar en acciones solidarias” como ya lo hacen sus 19.000 voluntarios que han participado en más de 60.000 acciones desarrolladas con alguna de las 1.300 entidades sociales con las que colabora la entidad financiera.

Uno de ellos es el ingeniero Marc Muntañá, director de Riesgo de Ciberseguridad, Fraude, Externalización y Reputacional de CaixaBank, quien expresa las competencias que le reporta el voluntariado. “Adquieres mayor flexibilidad mental, ya que te exige construir en minutos el tipo de interacción que vas a desarrollar con un equipo dispar y desconocido. Aprendes a detectar, sobre la marcha, las habilidades de cada uno para lograr el éxito de ese voluntariado y entrenas destreza resolutiva para resolver todo tipo de situaciones inconvenientes que van surgiendo”.

Herramienta de cambio

Jordi Pastó insiste: “Lo que comienza con un gesto solidario termina transformando la cultura interna y a sus profesionales”. Así lo recoge también el estudio Desarrollo de Competencias y Habilidades a través del Voluntariado Corporativo, de Voluntare, que identifica habilidades como: capacidad de sacrificio, liderazgo, negociación, visión a largo plazo, responsabilidad, saber mantener la calma en situaciones complejas o flexibilidad. “El voluntariado es una herramienta muy poderosa para desarrollar el perfil profesional específico en función del mapa de competencias de cada compañía”, apunta Juan Ángel Poyatos, fundador de Voluntare. Y fija un plazo para ello. “Es necesario, como mínimo, una experiencia de al menos 20 horas (una tarde a la semana durante dos meses) en proyectos complejos y de extrema vulnerabilidad, para adquirir dichas habilidades”, añade.

Otro estudio basado en la Experiencia Ulysses, un programa de voluntariado desarrollado por la consultora PWC, concluye que estar en contacto con situaciones relacionadas con la pobreza transforma profundamente el estilo de gestión de los líderes. También el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco recoge que ser voluntario incide en el desarrollo de una mayor sensibilidad y conexión con la realidad social (69%) así como un aumento del sentido del propósito y la autoestima (64%). En palabras de su responsable, Pablo García, “el voluntariado transforma por completo a los equipos. Los prepara para romper barreras y poder trabajar con personas diversas, vulnerables y con discapacidad sobre las que, por desconocimiento, suelen pesar estereotipos, prejuicios e incluso suscitar cierto miedo”.

Impacto

Desde Repsol, el voluntario Ángel García, operador de la sala de control del complejo industrial de Tarragona, califica de “brutal” el impacto que le supone colaborar en estos programas. “Se produce en ti una sacudida de valores” con la que dice extraer lecciones “que me han aportado un radical cambio de mentalidad en mi enfoque laboral”. Y las resume: “Implicarte en realidades tan duras, diferentes y lejanas para contribuir a su mejora te hace ver que todo es posible. Y lo logras formando un equipo fuerte y con un mismo objetivo. También aprendes a tomar perspectiva para la mejor resolución de situaciones complejas y descartas por completo instalarte en la queja cuando las cosas no salen. Desarrollas mayor creatividad en la búsqueda de soluciones; aprendes a escuchar de verdad y a hacerte entender. Y, sin darte cuenta, has desarrollado un liderazgo natural”.

Dar un paso adelante en su estilo de comunicación es la mejora que relata Rocío Bustamante, gerente de servicios y plataformas de conectividad internacional en Telefónica Global Solutions. “El voluntariado me ha hecho evolucionar hacia un estilo de comunicación más inclusivo. Al salir de tu zona de confort te das cuenta de que mucha gente no entiende la tecnología y es tu responsabilidad que lo haga y se maneje con ella en un mundo hiperconectado”. Contribuir al descenso de esta brecha digital es “especialmente importante en la juventud más vulnerable para acercarles al mundo laboral de la mano de la tecnología”. Para perfiles técnicos como el suyo, participar en acciones de voluntariado representa un empuje “a nivel de networking porque conoces compañeros con los que realizarás proyectos transversales, y el entreno de esta comunicación supone un avance para abordar productos 360º donde se entienden las perspectivas de los demás sin haber rotado”, concluye.

El 97% de las organizaciones ofrece actividades de voluntariado en horario laboral, según el Informe Voluntare 2025, red internacional de referencia del voluntariado corporativo. El estudio cifra en un 61% la participación de los directivos en programas de voluntariado. Colaborar en la acción solidaria ofrece al 62,5% de los voluntarios oportunidades de liderazgo en el marco de sus programas así como desarrollo de competencias (97%), motivación (97,7%) y promueve las relaciones y el compromiso de la organización con la comunidad (98,4%).