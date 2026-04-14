Una nueva huelga de Lufthansa deja en tierra a miles de pasajeros

Es la cuarta oleada de protestas en el actual conflicto de los trabajadores con la aerolínea alemana en lo que va de año, que solo en Fráncfort ha obligado a cancelar 1.100 vuelos

Primero, el personal de cabina. Ahora, los pilotos. Lufthansa se encuentra inmersa en una dura lucha con sus trabajadores que reclaman principalmente una mejora de la pensión de la empresa y que ha provocado que, una vez más, cientos de aviones del grupo Lufthansa se queden en tierra.

El pasado viernes, el personal de cabina de la compañía aérea dejó de trabajar desde las 00:01 hasta aproximadamente las 22:00 —convocados por la Organización Independiente de Auxiliares de Vuelo (UFO)— y se cancelaron cientos de vuelos en plena vuelta de las vacaciones escolares de Pascua en Alemania, donde duran dos semanas.

Apenas terminó la huelga, el sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) convocó a los pilotos de Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline y Eurowings para que dejen de trabajar este lunes y martes, 13 y 14 de abril. Se trata ya de la cuarta oleada de huelgas en el actual conflicto de los trabajadores con la aerolínea alemana en lo que va de año. Y este lunes por la tarde, el sindicato UFO volvió a convocar a los tripulantes de cabina a un paro laboral para el miércoles y jueves.

El líder de UFO, Joachim Vázquez Bürger, afirmó que no hay mejor lugar para la protesta que la ceremonia prevista para este miércoles con motivo del centenario de Lufthansa, en la que participará el canciller alemán, Friedrich Merz. “Si la dirección, junto con los políticos, celebra los 100 años de Lufthansa, nosotros haremos visible precisamente allí en qué condiciones funciona la parte patronal y a costa de quién se están tomando las decisiones actuales”, afirmó Vázquez Bürger.

Este lunes, además, se llevó a cabo por primera vez una huelga de un día en la aerolínea de vacaciones Eurowings. Pero solo se han visto afectadas las operaciones de vuelo de Eurowings Deutschland. Los vuelos de la filial Eurowings Europe se realizaron con normalidad al estar registrada en Malta y no estar sujeta a la legislación salarial alemana. No obstante, la aerolínea de bajo coste se ha visto obligada a cancelar numerosos vuelos y en Düsseldorf, la mayor base de Eurowings en Alemania, se han cancelado casi la mitad de los despegues previstos.

Viajeros en el aeropuerto de Múnich (Alemania), este martes Karl-Josef Hildenbrand (Dpa/Picture Alliance/Getty Images)

El director de Recursos Humanos de Lufthansa, Michael Niggemann, calificó las huelgas de “irresponsables”. “Esto va en detrimento de nuestros clientes, lo cual no puedo sino lamentar. Cada huelga debilita a las compañías aéreas afectadas. Es contraproducente y tampoco beneficia a los trabajadores. Lufthansa Classic ya no puede operar de forma competitiva y rentable muchas rutas, especialmente en los tramos de corta y media distancia”, declaró ante los medios este lunes en el aeropuerto de Fráncfort, antes de saber del nuevo paro convocado.

La compañía afirmó estar trabajando “a toda máquina para minimizar las repercusiones” para los pasajeros. “Intentamos que otras aerolíneas del Grupo Lufthansa y aerolíneas asociadas operen el mayor número posible de vuelos”, explicó. Para ello, organizaron un horario especial para este lunes y martes para realizar cerca de uno de cada tres vuelos de corta distancia y uno de cada dos vuelos de larga distancia. Pero solo en Fráncfort, se cancelaron más de 1.100 despegues y aterrizajes en los dos días juntos, por lo que unos 50.000 pasajeros se han visto afectados. En Múnich se cancelaron 710 vuelos.

El sindicato de pilotos exige mejoras en el plan de pensiones de empresa y critica la falta de disposición al diálogo por parte de Lufthansa. Sin embargo, desde la aerolínea califican su reivindicación principal “de duplicar un plan de pensiones de empresa que ya es superior a la media y excelente” como “absurda e imposible de cumplir”.

En una entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el presidente del consejo de administración de Lufthansa, Carsten Spohr, dejó claro que el grupo no cederá ante las huelgas. “Prefiero unos días con una oferta reducida del Grupo Lufthansa debido a la huelga que, en algún momento, tener una marca principal significativamente reducida de forma permanente”, afirmó Spohr.

El presidente del sindicato VC, Andreas Pinheiro, por su parte, responsabilizó a Lufthansa de la nueva ola de huelgas. “A pesar de haber renunciado deliberadamente a las medidas de huelga durante las vacaciones de Semana Santa, no se han presentado ofertas serias. Durante este tiempo no ha habido ni reacción alguna ni una voluntad reconocible de diálogo por parte de la patronal”. Una oferta que deba financiarse con cargo a otros partidas no es viable para el sindicato.

Dentro del grupo Lufthansa tienen claro que los aviones solo pueden utilizarse allí donde vuelan de forma rentable. Por este motivo, quieren aumentar las empresas ajenas a la marca principal, como la nueva filial Lufthansa City Airlines, a costa de la empresa principal. “Estas huelgas no influirán en nuestra estrategia”, indicaron desde la compañía.

La empresa principal de Lufthansa es, con diferencia, la aerolínea más grande del grupo, pero también la menos rentable. La junta directiva atribuye esto, entre otras cosas, a los elevados salarios y a los horarios de trabajo rígidos de las tripulaciones.

En los últimos años se han fundado nuevas empresas de vuelo, Discover y City Airlines, que pretenden operar de forma más económica. A finales de año, contaban con 45 de un total de 387 aviones de pasajeros bajo la marca Lufthansa y se prevé que crezcan considerablemente en los próximos años.