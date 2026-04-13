Iberia suspenderá en junio sus vuelos a Cuba por la falta de combustible en el país y la caída de la demanda

La mayor aerolínea española de red, Iberia, va a dejar de volar a Cuba el próximo mes de junio, decisión que alcanzará, previsiblemente, hasta noviembre. La compañía justifica esta medida por “la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda”, explica un portavoz. La intervención de Estados Unidos en Venezuela, de primeros de enero, dejó a la isla sin su principal vía de aporte de petróleo, complicando en los últimos meses la operativa de las aerolíneas.

Si las condiciones lo permiten, Iberia prevé retomar las conexiones con Cuba a final de año. De momento, durante este mes de abril operará tres frecuencias semanales entre Madrid y el país caribeño. En mayo, está prevista una reducción de la programación a dos vuelos semanales, y a partir de junio se producirá la citada suspensión temporal de la ruta entre Madrid y La Habana.

Mientras esta decisión se mantenga en pie, Iberia ofrece la opción de viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar el viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas de la compañía española en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.

La actividad de Iberia ya se estaba viendo afectada desde el 9 de febrero por la crisis de abastecimiento de fuel en la isla, por lo que “ha venido siendo necesario realizar una escala técnica en Santo Domingo para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid”, se recuerda desde la aerolínea. A esa dificultad se ha sumado la referida caída de ventas hacia ese destino.

Fue en febrero cuando todo el sector aéreo recibió la advertencia hecha pública por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, alertando de que los nueve principales aeropuertos del archipiélago habían agotado sus reservas de combustible de aviación: La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba, afectados por el veto al petróleo venezolano.

La suspensión temporal anunciada por Iberia afecta exclusivamente a Cuba, manteniéndose el resto de la programación. La empresa mantiene su plan de ofrecer 21,4 millones de asientos este verano, lo que supone una propuesta récord pro parte de la compañía del grupo IAG.

La otra aerolínea española que enlaza Madrid y La Habana con mayores frecuencias es Air Europa, obligada como Iberia a repostar fuera de Cuba para los vuelos de regreso a España. La firma de Globalia tiene seis vuelos semanales a ese importante destino turístico (tres de ida y tres de vuelta) y de momento mantiene su operación, aunque advierte de la escala técnica en Santo Domingo, de 45 minutos, para llenar los depósitos de combustible. W2Fly, por su parte, sigue ofertando un salto semanal directo en cada sentido.