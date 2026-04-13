La guerra de Irán impulsa los precios hoteleros y acerca a España a otro de récord de turistas

Los hoteleros se preparan para el verano en el que más visitantes extranjeros llegarán a España tras una Semana Santa con una ocupación histórica, en línea con los datos del mismo período de 2025. “Ha ido muy bien casi exclusivamente por el turismo nacional y porque la climatología ha ayudado, con una temperatura mucho mejor de la prevista, lo que ha provocado escapadas de corta, media y larga duración", ha resumido este lunes Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Tras ese primer test del año, el sector es optimista de cara a la temporada alta: “Para verano el escenario es similar y se superará el récord de 2025”, ha señalado Estalella. Aunque la guerra de Irán y la inestabilidad de los precios energéticos se harán notar en la factura, con un precio medio por habitación y noche que superará los 200 euros, el sector confía en que las ventajas de España respecto a otros destinos permitirá seguir sumando turistas.

Los hoteles españoles ya tienen reservas para el 41% de sus camas disponibles en mayo, y para el 37% de su oferta en junio, según las previsiones del segundo y tercer trimestre que ha presentado el Smart Observatory de la industria hotelera, elaborado conjuntamente con PwC. Estalella ha destacado que eso que supone un punto porcentual más que en el mismo período de 2025. “Es un buen dato porque muestra un leve crecimiento frente a un ejercicio que ya fue récord”. Por destinos, destacan las buenas previsiones de Baleares y Canarias, donde ya prácticamente se ha vendido la mitad de su capacidad para mayo y junio. El precio medio por habitación para esos dos meses se sitúa en 170 euros, un 1,2% más en comparación con 2025. Especialmente significativo es el caso de Baleares, en el que el porcentaje se eleva al 47% en ambos meses, superando en tres y dos puntos los registro de mayo y junio.

Si los datos se amplían a los tres meses de verano, las reservas alcanzan el 29% de la oferta en julio, el 24% en agosto y el 22% en septiembre, un punto porcentual más en todos ellos respecto a 2025. Y el precio medio de los hoteles para ese trimestre repunta un 2,4% hasta los 207 euros por habitación y noche.

Esas cifras revelan que el nuevo escenario económico surgido de la guerra de Irán con riesgo de estanflación (fuerte subida de precios a la vez que el crecimiento económico se estanca), de falta de suministro de combustible y de un potencial cierre de espacios aéreos, que afectan a los mercados de largo radio, no está teniendo impacto por ahora en el turismo hacia España. “La combinación de esos tres efectos se está viendo compensada por el trasvase de viajeros desde otros destinos competidores”, ha recalcado José Manuel Fernández Terán, socio de PwC.

En paralelo a la contratación de habitaciones de hotel, el número de vuelos previstos para este verano también apuntan a un récord de 320.400 vuelos para el trimestre comprendido entre julio y septiembre, con un crecimiento del 5,4% respecto al mismo período de 2025. “Es el único destino del Mediterráneo en el que el número de vuelos está creciendo para la gran mayoría de los mercados emisores, especialmente desde el Reino Unido”, ha señalado José Antonio Domínguez, socio de Turismo de PwC.

El estudio compara la conectividad prevista en España con la de otros cinco destinos mediterráneos (Croacia, Grecia, Marruecos, Túnez y Egipto) y resalta el gran crecimiento experimentado por dos mercados emisores de viajeros. El primero es el Reino Unido: los vuelos previstos a España pasan de los 46.200 de hace un año a 49.700, un 7,5% más. Y también un 7,5% crecerán las conexiones con Italia, pasando de 19.700 a 21.200 vuelos.