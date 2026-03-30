El Gobierno indultará este martes a ‘Las seis de la Suiza’

El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a Las seis de la Suiza, según ha adelantado Infolibre y ha confirmado a este periódico el Ministerio de Trabajo, el departamento que lleva la iniciativa a la reunión del gabinete. Las conocidos como Las seis de la Suiza (en realidad cinco mujeres y un hombre) entraron en la prisión asturiana de Villabona el 10 de julio del año pasado para cumplir una condena de tres años y seis meses de cárcel por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia al intentar proteger los derechos laborales de una de ellas. El pasado 18 de julio las seis sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) obtuvieron el tercer grado, así que desde entonces cumplen su condena en régimen abierto.

“El Consejo de Ministros aprueba a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el indulto a Las Seis de la Suiza", indican fuentes de Trabajo. “Desde que se conoció el caso y la condena, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia”, agregan desde el departamento de Yolanda Díaz.

Los hechos por los que fueron condenadas se remontan a junio de 2015, cuando una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza (Gijón, Asturias) comenzó a sentirse indispuesta. Según el relato de la CNT, pidió a su jefe irse a casa, pero este se negó. La empleada, que estaba embarazada y temía perder al bebé, llamó a su pareja, que acudió al establecimiento y durante una discusión con el dueño estropeó uno de los frigoríficos de un manotazo. El propietario denunció a la pareja y la mujer se cogió una baja por riesgo de aborto.

Dos años después, la empleada, de baja de maternidad, acudió a la CNT para que la ayudaran a negociar su despido porque no quería volver a trabajar en La Suiza. El sindicato pidió una compensación de poco más de 6.000 euros (en concepto de pago de horas extras, días de vacaciones, despido improcedente...) y la retirada de la denuncia contra la pareja, pero el propietario no aceptó.

La CNT decidió presionarlo organizando 15 concentraciones frente a la pastelería, situada en una larga calle comercial de dos carriles por sentido, la avenida Schultz, desde mayo a septiembre de 2017. En ese tiempo, los miembros de la CNT se reunieron frente al local, un negocio pequeño, donde trabajaban —además del propietario, su mujer y su hija— dos empleados más. La mitad de las protestas fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno. La otra mitad, no. A las primeras iba solo una docena de personas (todas de la CNT). Después se fueron sumando más personas, muchas veces vecinos del barrio. En ocasiones, hasta 80 manifestantes.

La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, considera que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio por la presión y a cambiar de ciudad, con el consiguiente quebranto económico y psicológico. Los sindicalistas, por su parte, aseguran que la pastelería ya estaba en venta antes de que se sucedieran los hechos. “Debido a lo que pasó, la malvendieron deprisa y corriendo, perdiendo dinero: por eso la sentencia pide una indemnización de 120.000 euros”, explicó el hijo de los propietarios, Pablo Álvarez Meana. Un importe que fue abonado en parte por el sindicato y en parte a base de conseguir fondos a base de rifas, donativos y conciertos, según la CNT.

Los abogados de los condenados argumentaron que los hechos ocurrieron en 2016 y 2017 y que todos los encausados están en la actualidad insertados en la sociedad, con trabajo, familia, hijos y una vida que se iba a ver interrumpida por el ingreso en prisión. Pero el juez no tuvo en cuenta sus alegaciones y acordó su ingreso en prisión de manera inmediata.

Trabajo recuerda que el pasado mes de julio Díaz se reunió con estas seis personas y que entonces prometió que trabajaría para promover la medida de gracia.