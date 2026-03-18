La Reserva Federal se dispone a mantener los tipos intactos a la espera del desbloqueo del estrecho de Ormuz

La guerra de Irán iba a durar cuatro o cinco semanas, pero la reacción del régimen de Teherán estrangulando el estrecho de Ormuz, la vía por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, ha disparado la tensión en los mercados energéticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que los ataques remitirán pronto, pero pide ayuda a sus aliados para garantizar la seguridad del estratégico paso de Oriente Próximo, mientras los analistas hacen cábalas sobre la duración del bloqueo petrolero.

Con este convulso panorama, los 12 gobernadores del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en sus siglas en inglés) de la Reserva Federal deciden este miércoles sobre los tipos de interés. No es una reunión rutinaria. Se espera que la Fed actualice sus proyecciones económicas en un momento de elevada incertidumbre. Los banqueros centrales deben decidir con la situación de la guerra de Irán sobre la mesa, pero también con una economía que muestra señales discordantes, con expectativas de inflación al alza y un mercado laboral con evidentes síntomas de debilidad.

La clave será conocer cuánto durará la presión sobre los precios del petróleo. O dicho de otra forma, la capacidad de Teherán de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz. Una solución rápida podría dejar pocas secuelas económicas, pero si se prolonga varias semanas más, provocará daños persistentes en la economía y abrirá la puerta a una nueva perturbación que obligue a los bancos centrales a debatir no si reducen aún más los tipos de interés, si no si los tienen que subir.

La mayoría de economistas augura que la Fed esperará a ver cuál es el desenlace de la guerra de Irán antes de decidir. Consideran que mantendrá una posición de cautela. “Si bien la inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en el 2,4% en febrero, el contexto reciente se ha visto influenciado por la crisis energética vinculada a las tensiones en Oriente Medio, lo que probablemente provoque un repunte temporal de la inflación general en los próximos meses”, explica Benedicte Kukla, directora de Estrategia del banco privado Indosuez Wealth Management. “En Estados Unidos, la transmisión de una crisis petrolera suele ser rápida, entre uno y tres meses, a través de los precios de la gasolina, que afectan directamente al poder adquisitivo y la confianza de los hogares. Dicho esto, el impacto debería ser más limitado que en Europa debido a la menor dependencia del gas natural”.

Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali Investments, apunta en la misma dirección: “Prevemos que la Fed mantendrá sin cambios los tipos de interés oficiales en la reunión de esta semana”, señala este analista. “Se enfrenta al reto de actualizar sus perspectivas económicas y de política monetaria en un contexto de gran incertidumbre, impulsado tanto por la guerra del Golfo como por las preocupaciones sobre la resistencia del mercado laboral a la inteligencia artificial. Dada la duración impredecible del conflicto y su impacto en los precios del petróleo y la inflación, no prevemos cambios sustanciales en las proyecciones económicas”, agrega.

El bloqueo del paso de Ormuz tiene consecuencias en la red de estaciones de servicio de Estados Unidos. El precio de la gasolina encadena dos semanas con subidas diarias hasta alcanzar los 3,790 dólares el galón, lo que supone un incremento del 29% en el último mes. Los fertilizantes también se están encareciendo y es cuestión de tiempo que el contagio provoque un repunte en el precio de los alimentos. La decisión de la Fed coincide con la publicación del dato de inflación de febrero. La guerra comenzó el día 28, con lo que apenas tendrá reflejo en el dato que publicará este miércoles la oficina de estadísticas laborales.

Por otro lado, hay dudas sobre la salud del mercado laboral. El pasado febrero se destruyeron 92.000 puestos de trabajo, un dato que enfrió las expectativas de los analistas y encendió las alarmas por el impacto que el desarrollo de la IA puede tener sobre el mercado laboral.

Axel Botte, jefe de estrategia de mercado en Ostrum AM, también augura que la Fed mantendrá constantes los tipos. Y lo explica: Han cambiado muchas cosas desde enero. La crisis de Irán ha disparado los precios del petróleo. Los informes sobre el empleo han sido decepcionantes, mientras que la inflación provocada por los aranceles resultará ser menor de lo previsto tras la sentencia del Tribunal Supremo. Los riesgos financieros relacionados con la evolución de los mercados de crédito privado se han agravado". Botte amplía: “En los tres meses hasta febrero de 2026, la economía estadounidense creó una media de 6 000 puestos de trabajo al mes. Estos datos confirmaron que el mercado laboral se encuentra estancado desde la pasada primavera y desde las subidas arancelarias del Día de la Liberación”.

Más allá de las secuelas económicas de la guerra de Irán, la Fed sigue preocupada por las embestidas de la Casa Blanca contra su independencia y el acoso contra Powell. A pesar de que un juez rechazó las dos citaciones de la fiscalía para investigar a Powell, el presidente estadounidense ha deslizado que apelará la decisión.

El enconamiento de la Administración Trump amenaza con ralentizar la nominación del sustituto de Jerome Powell, que termina su mandato en mayo. El mandatario republicano eligió a Kevin Warsh, un abogado con experiencia en la Reserva Federal en la época de Ben Bernanke y con sólidos contactos en Wall Street. Pero un grupo de republicanos del Senado, liderados por Thom Tillis, de Carolina del Norte, ha advertido al Gobierno federal de que no aprobarán ninguna nominación en el Capitolio mientras siga abierta la investigación contra Powell.

“¿Cómo es posible que a este presidente de la Reserva Federal, absolutamente nefasto —Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell—, ni siquiera se le permita ser investigado por la horrible labor que desempeña?”, escribió Trump en su red social Truth el domingo por la noche para arremeter contra el juez que exonera a Powell. ”¿Cómo se le permite excederse en miles de millones de dólares del presupuesto —y llevar años de retraso— en la simple renovación del pequeño complejo de la Reserva Federal en Washington donde ha creado un desastre absoluto?“, apostilló lanzando una dura crítica al juez.

Pero el senador Tillis de Carolina del Norte dejó clara su postura sobre el caso: “El fallo confirma la debilidad y la falta de fundamento de la investigación penal contra el presidente Powell, y no es más que un ataque fallido a la independencia de la Reserva Federal”, aseguró a través de un comunicado. “Todos sabemos cómo va a terminar esto, y la fiscalía del Distrito de Columbia debería evitarse más bochornos. Apelar el fallo solo retrasará la confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal”.