Los expertos rechazan calificar como fondo soberano el instrumento España Crece

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado más detalles del nuevo vehículo inversor España Crece, que planea movilizar 23.000 millones de euros para la construcción de 15.000 viviendas de alquiler asequible al año. Aunque desde el Ejecutivo se insiste en denominarlo “fondo soberano”, los expertos consideran que ese calificativo no se ajusta a las características del instrumento presentado. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, recuerda que los fondos soberanos se nutren “bien de los excedentes de la venta de materias primas de un país o del superávit comercial, algo que no se cumple en absoluto en el vehículo presentado en España”.

Los casos más paradigmáticos de fondos soberanos son los del Golfo Pérsico (los más antiguos) y el de Noruega (el mayor del mundo). La Kuwait Investment Authority —creada en 1953 y que en España fue la promotora de las torres inclinadas KIO, al norte de Madrid— se concibió como un instrumento para poder administrar e invertir el enorme caudal procedente de la venta de gas y petróleo. Busca garantizar la prosperidad de las futuras generaciones kuwaitíes, una vez que el oro negro se agote. Exactamente igual que el fondo de las pensiones de Noruega, que ya gestiona inversiones por casi dos billones de euros.

En el caso del vehículo España Crece, el origen del dinero es muy distinto. En primer lugar, el capital procederá de 10.500 millones de euros en préstamos sin utilizar del plan de recuperación europeo, así como 2.800 millones de euros adicionales en forma de transferencias que no tendrán que devolverse. Y, en segundo lugar, porque partiendo de esa aportación inicial, el vehículo tiene previsto utilizar instrumentos de deuda para llegar a los 60.000 millones que Pedro Sánchez aspira a movilizar. El objetivo es llegar a los 120.000 millones de euros, pidiendo al sector privado que coinvierta en el vehículo. Así pues, ya en el origen de los recursos, España Crece es muy diferente a los fondos soberanos convencionales. Pero también lo es en su aplicación.

El destino de las inversiones

David Cano, socio de Afi y director de su gestora de activos, recuerda que los fondos soberanos clásicos “se crearon para evitar que una nueva fuente excepcional de ingresos acabara perjudicando al país, si se reinvertía todo en la economía nacional, provocando un incremento de los sueldos y de la inflación, y deteriorando la productividad y la capacidad de exportación”. Esto es lo que los economistas llaman “el mal holandés”, cuando el descubrimiento de yacimientos de crudo al norte de Países Bajos acabó desequilibrando la economía nacional, en los años setenta.

La forma de evitar esa “maldición de los recursos” es destinar los excedentes a invertir fuera del país. En el caso del fondo soberano de Noruega, la propia ley que rige este colosal vehículo prohíbe que se destine dinero a empresas locales. En cambio, ese fondo del petróleo está invertido en un 71% en renta variable (es uno de los grandes accionistas de Apple, Nvidia, Microsoft, pero también de la Bolsa española) y un 26% en deuda soberana y corporativa de otros países.

En cambio, el vehículo España Crece tiene la misión de invertir exclusivamente en la economía española, con los ejes de la vivienda, las energías limpias, la reindustrialización y la digitalización. “Aquí se trata simplemente de un instrumento de política económica, que pretende potenciar determinados sectores de la economía”, resume Ignacio de la Torre.

Dentro del sector financiero son muchas las voces que dudan del potencial que pueda llegar a tener el fondo presentado por el Gobierno. “Va a hacer exactamente lo mismo que hace el ICO [Instituto de Crédito Oficial], que nadie llama fondo soberano”, comenta un gestor de activos que prefiere guardar su anonimato. También hay muchas dudas sobre la posibilidad de que se duplique el tamaño del fondo con la participación de inversores privados. Quien va a gestionar las inversiones que canalice el fondo España Crece va a ser el propio ICO, que ya jugó un papel importante para rescatar a algunas empresas muy afectadas por la pandemia de 2020.