Alemania explora una reforma del sistema social que incentive trabajar más horas

En un momento en el que Alemania lucha por reactivar su economía y hacer frente al mismo tiempo al envejecimiento de la población y a la consiguiente falta de mano de obra cualificada, el Gobierno de Friedrich Merz se afana por reformar el sistema social y mejorar los incentivos para que sea rentable trabajar más horas en un país con un elevado número de personas con jornadas reducidas.

La comisión de expertos encargada de la ardua tarea de analizar el Estado social alemán presentó a finales de enero su primer informe al Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócratas. “Este informe es la base para todas las reformas adicionales que llevaremos a cabo juntos en los próximos años”, afirmó el canciller Merz en el Parlamento alemán.

Berlín quiere acabar, entre otras cosas, con la paradoja de que trabajar más no suponga más dinero a final de mes, especialmente en el caso de las personas con bajos ingresos y pocas horas de trabajo, que reciben dinero del Estado. Los beneficiarios de ayuda social con frecuencia complementan sus ingresos con un miniempleo, pero muchos descartan trabajar más porque esto implica una reducción de sus prestaciones sociales y a final de mes no ganan más que trabajando solo unas cuantas horas a la semana. Estos incentivos erróneos están en el punto de mira del Ejecutivo alemán, que estudia modificar las imposiciones fiscales y deducciones. “Queremos que trabajar merezca la pena”, declaró la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas.

Para corregir la situación, los expertos proponen reducir las exenciones para los miniempleos —que son trabajos con una remuneración máxima de 600 euros al mes sin cotización a la seguridad social— e introducir, a cambio, exenciones más elevadas para el empleo a tiempo completo, lo que reduciría la dependencia de las prestaciones sociales.

La comisión creada el pasado mes de septiembre bajo el mandato de “elaborar rápidamente recomendaciones para medidas destinadas a modernizar y desburocratizar las estructuras del Estado social en beneficio de los ciudadanos y la administración”, apuesta claramente por la simplificación y unificación de los trámites, el acceso digital a las ayudas para agilizar todo el proceso e incentivar el trabajo.

Para el instituto económico Ifo, los proyectos de reforma presentados ahora son “adecuados”. “En particular, la fusión de las prestaciones sociales, la digitalización de la administración y la mejora de los incentivos laborales se corresponden con las propuestas que el Ifo ha venido haciendo desde 2019”, afirma Andreas Peichl, director del Centro de Macroeconomía y Encuestas del Ifo. “Sin embargo, aún quedan muchos detalles por concretar en cuanto a su aplicación concreta”, explica, y señala que el Gobierno deberá elaborar un proyecto de ley “razonable” a partir de este informe.

Junto con esta propuesta de la comisión de estudio, el ala económica de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz reclama restringir el derecho al trabajo a tiempo parcial —que se introdujo en 2001— para contrarrestar la escasez de mano de obra cualificada. Piden que solo se conceda en casos especiales como la crianza de hijos, el cuidado de familiares o la formación continua. “No al derecho legal al trabajo a tiempo parcial por lifestyle [estilo de vida]”, han titulado en una moción presentada al congreso federal del partido, que se celebrará a finales de febrero. La moción se dirige contra una ley que se aplica a las personas cuyo contrato de trabajo tenga una antigüedad superior a los seis meses y cuyo empleador suela tener más de 15 trabajadores. Este debe aceptar la reducción de la jornada siempre que no existan razones operativas que lo impidan.

Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, en 2024 el 29% de la población activa trabajaba a tiempo parcial: casi una de cada dos mujeres (49%) y el 12% de los hombres, lo que supone una de las tasas de empleo parcial más altas de la Unión Europea. No obstante, de acuerdo con datos del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional, que pertenece a la Agencia Federal de Empleo de Alemania, estos trabajadores se ocupan más tiempo ahora que en años anteriores, con una media de unas 18 horas semanales.

“La eliminación del derecho al trabajo a tiempo parcial no resolvería la escasez de mano de obra cualificada en Alemania”, explica Katharina Wrohlich, del instituto económico DIW, que cree que lo que habría que hacer es mejorar considerablemente la oferta y la calidad de los servicios de guardería. En esa línea, numerosas voces reclaman también crear un mayor número de escuelas de jornada completa y una mayor flexibilidad laboral. “No todas las mujeres trabajan a tiempo parcial por voluntad propia, sino que algunas desearían aumentar su jornada laboral, pero no pueden hacerlo debido a la falta de servicios de guardería”, apunta Wrohlich.

La experta también recomienda incrementar los incentivos económicos para trabajar más horas, especialmente para quienes actualmente eligen la jornada parcial con más frecuencia, que son las mujeres casadas. “Una reforma del régimen fiscal para matrimonios [que permite tributar de manera conjunta] podría hacer que un mayor número de horas de trabajo semanales para las mujeres resultara mucho más atractivo desde el punto de vista financiero”, indica.

El sistema fiscal actual recompensa sobre todo la distribución en la que uno del matrimonio trabaja a tiempo completo y, en la mayoría de los casos, el otro tiene un miniempleo. “En consecuencia, también debería reformarse la normativa sobre miniempleos y limitarse a escolares, estudiantes y jubilados”, recomienda Wrohlich. “Una reforma de este tipo haría más atractiva para las parejas una distribución más equitativa del trabajo remunerado y las tareas domésticas”.

En medio de este impopular y recurrente debate, en el que muchos critican que se tache de “vagos” a los alemanes en lugar de solucionar los problemas estructurales del país y hacer más eficaz la economía, la coalición de Gobierno quiere flexibilizar también la jornada laboral. Es un objetivo que ya se incluyó en el acuerdo para formar gobierno tras las elecciones generales de hace casi un año.

Quieren romper con la particularidad alemana de una jornada laboral rígida de ocho horas (diez horas en casos excepcionales) y crear la posibilidad de un límite máximo semanal, algo que beneficiaría a los empleados del sector de la hostelería o el turismo, donde se trabaja mucho fuera del horario laboral habitual. La ministra de Economía, Katherina Reiche (CDU), ya ha incluido en su nueva estrategia turística, presentada recientemente, la propuesta de establecer una jornada laboral máxima semanal en lugar de diaria, algo que ha desatado fuertes críticas por parte de los sindicatos, que ven peligrar algunos derechos laborales.

Mientras, Markus Söder, líder de la Unión Cristianosocial (CSU) —partido hermanado oon la CDU de Merz—, declaró hace unas semanas que habría que impulsar la economía con una hora más de trabajo a la semana. Una medida que tanto sindicatos como empresarios y economistas consideran que ha sido “poco meditada” porque consideran que lo que hay que incentivar es que los que trabajan de manera reducida amplíen sus jornadas, no hacer que los que trabajan ya en jornada completa lo hagan una hora más.