Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga de la próxima semana tras la segunda reunión con Puente

La huelga en los servicios ferroviarios se mantiene del 9 al 11 de febrero. Los sindicatos más representativos en Renfe (Semaf, CC OO y UGT) han anunciado que siguen adelante con el paro de la semana que viene al salir de su segunda reunión con el Ministerio de Transportes, aunque también han señalado que la negociación continúa abierta. Es el mismo desenlace que tras la reunión mantenida este miércoles, un día después de que estos y otros sindicatos reunieran ante la sede del ministerio a unos 2.000 ferroviarios en una protesta para reclamar más seguridad e inversiones en las infraestructuras. Estos profesionales anunciaron la huelga tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El primer accidente causó la muerte de 46 personas, entre ellas un maquinista; y el segundo la de otro profesional ferroviario.

Tras unas tres horas de reunión, el secretario general de Semaf, Diego Martín, ha subrayado que “la convocatoria de huelga sigue adelante porque no se ha alcanzado un acuerdo; los avances de momento no son suficientes”. “Se nos han presentado propuestas de medidas y se concretarán entre hoy y mañana, sobre todo en inversión en mantenimiento y seguridad. Los ferroviarios todavía exigimos un plus en todo este conflicto para que se vean reflejadas nuestras reivindicaciones”, ha comentado Martín. “El sector es seguro, pero tiene que mejorar porque si no no habríamos llegado a este momento”, ha insistido.

Pepa Páez, de CC OO, ha indicado que Transportes les ha dicho que ha iniciado los trámites con Hacienda para autorizar más inversión en mantenimiento y más empleo ligado a la seguridad ferroviaria. “Se van a mantener reuniones con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para todos los protocolos y cambios normativos que consideramos las tres organizaciones que se deben ir implementando. Hemos avanzado pero no lo suficiente como para tener cosas cerradas”, ha dicho Páez. Ha dicho que el ministerio no ha concretado, de momento, ni el aumento de la inversión ni el incremento de personal.

La representante de UGT, Raquel González, ha comentado que el ministerio se muestra “negociador” y que seguirán “trabajando” estos días. Esta tarde hay una nueva reunión, de carácter más técnico, y también se ha convocado otro encuentro este viernes por la mañana, al que volverán a acudir los principales responsables del ministerio y de los sindicatos.

Un portavoz del Ministerio de Transportes dice sobre la reunión de este jueves: “La reunión ha discurrido con tono constructivo y voluntad de diálogo por todas las partes. Valoramos de forma muy positiva la voluntad de los sindicatos y continuaremos trabajando para poder alcanzar un acuerdo. Las conversaciones van a continuar, por tanto, en esa dirección con nuevas reuniones entre ambas partes”.

Por la parte del Gobierno han participado en la reunión el ministro Óscar Puente; el secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática; el presidente de Adif, Pedro Marco; la directora de Recursos Humanos de Adif, Conchi Casillas; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.

Semaf, el sindicato con más representatividad entre los maquinistas, fue el primero en llamar al paro en Renfe a los pocos días del accidente de Adamuz, al que se fueron sumando el resto de centrales con presencia en el comité de la empresa pública en los días posteriores: CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT. En Adif los principales sindicatos (CC OO y UGT) no han convocado huelga, pero sí CGT y el Sindicato Ferroviario, que extiende el paro a la compañías de servicios logísticos Logirail.

El sindicato mayoritario también convocó el paro más allá de Renfe, ampliándolo al resto de empresas que emplean a maquinistas. Es decir, en todo el Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías; en las empresas privadas de transporte de viajeros de alta velocidad Iryo y Ouigo; y en las empresas privadas de transporte de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. CC OO y CGT también convocan en varias de estas empresas privadas.

El martes se celebró una manifestación que reunió unos 2.000 trabajadores ferroviarios (según los sindicatos convocantes) frente al Ministerio de Transportes. Reclamaron más inversión en seguridad y un mejor mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Los sindicatos convocantes subrayaron que el sistema es seguro, pero que hay fallas a corregir y que no se pueden obviar tras los accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), posición en la que han insistido este miércoles ante Puente.