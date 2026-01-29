Apple pulveriza sus cifras de ventas gracias al éxito del iPhone en China

Los analistas critican a Apple porque parece rezagarse en la carrera por la inteligencia artificial (IA), pero mientras otros gigantes tecnológicos sufren para encontrar recursos para financiar esa alocada competición, la firma de la manzana se dedica a pulverizar sus cifras de negocio. El grupo fundado por Steve Jobs registró unos ingresos de 143.756 millones de dólares durante el primer trimestre de su año fiscal, que empieza el 30 de septiembre. Se trata de la mayor cifra de ingresos registrada nunca por la compañía, supone una mejora del 16% respecto a las ventas logradas en el mismo trimestre del año anterior, supera las expectativas de los analistas y revela la buena salud del grupo gracias al éxito de los nuevos modelos de iPhone.

“El iPhone tuvo su mejor trimestre de la historia gracias a una demanda sin precedentes, con récords históricos en todos los segmentos geográficos, y el área de Servicios también alcanzó un récord histórico de ingresos, con un 14% más que el año anterior”, señaló el consejero delegado de la multinacional tecnológica, Tim Cook. “Nos complace anunciar que nuestra base instalada ya supera los 2.500 millones de dispositivos activos, lo que demuestra la increíble satisfacción del cliente con los mejores productos y servicios del mundo”, agregó.

Durante el trimestre, la compañía con sede en Cupertino ganó 42.097 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16% respecto a los 36.330 millones de dólares en beneficios alcanzados en el mismo trimestre de 2024. Las acciones de la compañía subieron hasta un 3% en las operaciones posteriores a la publicación del informe.

El gigante de Cupertino ha encontrado un filón con el nuevo modelo del su smartphone, el iPhone 17, cuyas ventas se han disparado, sobre todo gracias a la demanda procedente de China. La compañía logró 85.270 millones de dólares por la venta de sus móviles, lo que supone un alza del 23%. “La demanda del iPhone fue simplemente asombrosa”, dijo el CEO de Apple, Tim Cook, en una entrevista en CNBC.

Las cifras logradas por Apple suponen un cambio de tendencia respecto al trimestre anterior, cuando las ventas del iPhone disminuyeron ligeramente. Las ventas de iPhone fueron especialmente llamativas en China, donde los ingresos aumentaron un 38% durante el trimestre. “Hemos visto un aumento que, francamente, fue mucho mayor de lo que pensábamos que veríamos”, aseguró Cook, añadiendo que fue “impulsado por el producto”.

Otros productos de Apple no tuvieron el mismo éxito. Las ventas de ordenadores portátiles Mac cayeron un 7% interanual a pesar de que la compañía lanzó en noviembre un MacBook Pro actualizado con un nuevo chip ultrarápido M4.

El negocio de servicios, que incluye suscripciones como Apple TV e iCloud, así como ingresos por publicidad, garantías AppleCare, supero el récord de los 30.000 millones y creció un 14% anual. Cook desveló que la audiencia de Apple TV aumentó un 36% interanual en diciembre.

Los inversores esperaban analizar el margen bruto que ascendió al 48,2% en el trimestre, superando las expectativas del 47,5%. Era una de las preocupaciones por el aumento de costes que sufre la compañía. El auge de la IA y la disparatada demanda de microprocesadores que emplean los servidores de los centros de datos que desarrollan los modelos de IA han encarecido los chips que Apple emplea de forma masiva en sus dispositivos.

La compañía anunció hace unas semanas una alianza con Google para utilizar su modelo de IA Gemini en el software Apple Intelligence. Apple ha invertido mucho menos en IA que sus competidores, como Meta, Amazon o Microsoft, que han invertido miles de millones de dólares en la carrera de la IA y siguen comprometiendo ingentes cantidades de dinero. “Tenemos absolutamente las mejores plataformas del mundo para IA”, afirmó Cook.

Apple invirtió 2.370 millones de dólares en capital durante el trimestre, una reducción respecto a los 2.940 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a 10.890 millones de dólares, frente a los 8.270 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. “La IA requerirá una inversión incremental además de nuestra inversión habitual en la hoja de ruta del producto”, dijo el director financiero de Apple, Kevan Parekh.