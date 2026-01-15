Últimos días para inscribirse a la oferta de 17.986 plazas de empleo público de la Administración general del Estado

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 22 de diciembre la convocatoria de un total de 17.986 plazas para el ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado. Los puestos no eran nuevos, ya que estaban incluidos en las ofertas de empleo público de los años 2023, 2024 y 2025, aunque no hubo fecha oficial hasta finales del año pasado. Las plazas ofertadas corresponden a cinco cuerpos en su modalidad de turno libre y promoción interna.

Las personas interesadas disponen, según se lee en el BOE, de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la oferta, es decir, la fecha máxima de solicitud será el 22 de enero. Empiezan, por tanto, los últimos días para poder tramitar la solicitud y presentarse a los exámenes de la Administración.

Los cuerpos y escalas a los que se puede optar con estas oposiciones son los de administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

Las plazas se reparten así:

En el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado habrá 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna.

En el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna).

Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna.

En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna.

En el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública especifica que la titulación mínima para presentarse a las plazas contenidas en el subgrupo C2 es haber completado la educación secundaria; para el subgrupo C1 se requerirá el título de bachiller o técnico; y para el subgrupo A2 se exigirá el título de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado.

Cómo solicitarlo

La forma de participar en estas pruebas realizadas por la Comisión Permanente de Selección es cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión en el modelo oficial 790, en el Punto de Acceso General. Para que se tenga en cuenta la solicitud tiene que presentarse antes del 22 de enero, más tarde supondrá la exclusión de la persona aspirante.

Al rellenar el formulario habrá que especificar entre las plazas de “Acceso libre” o “Promoción interna”, y como centro gestor, “Instituto Nacional de Administración Pública”. A continuación se marcará si cuenta con una discapacidad, el grado, y, de manera opcional, la adaptación que se solicita. También se tendrá en cuenta la comunidad autónoma en la que se reconoce el título de familia numerosa, si lo hubiese, o los títulos superiores que se quieran presentar.

En el caso de la promoción interna, el aspirante pondrá a disposición su código de cuatro dígitos del cuerpo o escala a que pertenece, y el organismo o ministerio y centro directivo de destino.

Las notificaciones a los aspirantes se practicarán por medios electrónicos a través del Punto de Acceso General, en Carpeta Ciudadana, enviándose el correspondiente aviso de notificación a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya indicado en la solicitud de inscripción.