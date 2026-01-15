Trabajo aplaza una reunión sobre salario mínimo para ganar tiempo en su negociación con Hacienda

Ministerio, sindicatos y patronales iban a reunirse este viernes, pero el encuentro se pospone en busca de un acuerdo sobre contratas públicas que acerque a los empresarios al pacto

El Ministerio de Trabajo ha comunicado a los agentes sociales que no les reunirá este viernes para seguir negociando la subida del salario mínimo, como estaba previsto. El departamento de Yolanda Díaz aplaza el encuentro, que aún no había sido convocado formalmente, para ganar tiempo en sus negociaciones con el Ministerio de Hacienda. Trabajo intenta convencer al departamento de María Jesús Montero para que se abra a una de las condiciones que pone la patronal para apoyar la subida: que el incremento repercuta en las contratas públicas en vigor, de manera que los empresarios vieran atenuado el golpe de esta subida de los costes laborales.

Díaz se ha referido a estas conversaciones este jueves, ante las preguntas al respecto a los medios de comunicación. “Estamos trabajando con Hacienda no en la ley [de desindexación], en una propuesta de indexación. Y créame que la ministra de Hacienda y yo misma estamos trabajando en esa formulación”, ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Desde el ministerio que dirige Montero confirman que las reuniones se están produciendo y que se está buscando una fórmula adecuada, sin entrar en más detalles. Como Díaz, indican que la vía elegida no pasaría por un cambio en la ley.

Hacienda venía rechazando esta posibilidad cada año, ya que es una petición recurrente de las patronales. A la vez, Trabajo se posiciona de parte de la patronal en esta conversación, al igual que los sindicatos, pero el rechazo de la cartera que gestiona las cuentas viene cerrando esta posibilidad.

La propuesta del ministerio a los agentes sociales es elevar el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026, y mantenerlo sin tributación. El departamento de Díaz fijó esta posición después de que Hacienda confirmase que pretende repetir la fórmula de años anteriores. Plantea una deducción para los que están en este nivel retributivo, de manera que en la práctica el SMI quede exento de tributación

“La propuesta de Trabajo es consensuada con Hacienda; es una propuesta del Gobierno el dejar exento de tributación la cuantía resultante [1.221 euros mensuales]. Y el cómo llevar a cabo esa desgravación, exención o figura tributaria oportuna es algo que dejamos al Ministerio de Hacienda, pero lo más normal es que se siga planteando en los mismos términos que en años anteriores”, dijo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión con los agentes sociales.

Las patronales ponen otra condición para acordar una subida: que no se toque la normativa sobre absorción de pluses, de manera que las empresas puedan seguir asumiendo la subida del SMI con la eliminación de complementos. Esta condición es contradictoria con la posición de los sindicatos, que vienen indicando que sin ese cambio (al que Trabajo se comprometió en enero de 2025) no apoyarán este incremento. En el ministerio confían en que este debate no enturbie un posible acuerdo sobre el incremento, ya que la absorción de pluses formaría parte de otro decreto.