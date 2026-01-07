Trump anuncia que prohibirá a los grandes inversores comprar viviendas unifamiliares en Estados Unidos

La crisis de la vivienda no es exclusiva de Europa. En Estados Unidos, el acceso a una vivienda digna por la subida de los precios y el problema del coste de la vida es también uno de los grandes problemas del país. Cuando queda menos de un año para las elecciones de mitad de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la prohibición para los grandes inversores institucionales, grandes fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones, de comprar viviendas unifamiliares. El objetivo es tratar de frenar los precios.

“Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano”, ha escrito Trump en Truth, la red social creada por él cuando fue expulsado de X tras ser acusado de instigar a sus seguidores para el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. “Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord provocada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses”, ha proseguido el líder republicano.

Como suele ser habitual, Trump no ha explicado como pondrá en marcha la medida. Y hay dudas de que pueda sacarla adelante sin la aprobación del Congreso. El mandatario estadounidense agregó que prepara nuevas propuestas sobre vivienda y asequibilidad para dentro de dos semanas, cuando intervendrá en el Foro Económico Mundial de Davos dentro de dos semanas.

Las acciones de Blackstone, el fondo con la mayor cartera inmobiliaria del mundo, cayeron hasta un 9,3% tras el comentario de Trump sobre la vivienda, según datos de Bloomberg. Invitation Homes, el mayor arrendador de viviendas unifamiliares del país, pierde un 7% de su valor en Bolsa.

En los últimos años, los grandes fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones han estado invirtiendo en la compra de grandes carteras inmobiliarias del mercado residencial, una estrategia que ha reducido aún más la oferta. En 2022, compraron una de cada cuatro viviendas vendidas, según datos recopilados por The Wall Street Journal.

Trump había anunciado previamente que estaba estudiando aprobar “algunos de los planes de viviendas más agresivos de la historia de Estados Unidos”, pero hasta ahora no había ofrecido detalles sobre el contenido de los mismos.

El presidente estadounidense está preocupado por la crisis de la asequibilidad, el problema que sufren muchas familias estadounidenses —al igual que en Europa y en otras zonas del mundo— que no pueden llegar a final de mes o permitirse algún capricho por la subida de los precios de los últimos años. Aunque la escalada de precios se ha moderado, la subida acumulada alcanza los dos dígitos en los últimos tres años.

La subida de los tipos de interés para tratar de frenar la inflación, también ha afectado al mercado inmobiliario en Estados Unidos. Con escasez de oferta y una demanda que tiene dificultades para llegar a final de mes. Hace unos meses el promotor inmobiliario reconvertido en político aconsejó hacer hipotecas a 50 años para poder acceder a una vivienda. El 40% de los hogares estadounidenses no tienen hipoteca, frente al 33% en 2010, asura Torsten Slok, economista jefe de Apollo.

El nuevo regidor de Nueva York, Zohran Mamdani, ganó las elecciones a la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos gracias a su discurso progresista en el que llegó a prometer congelar la renta de los alquileres de las viviendas públicas.

La compraventa de vivienda se aceleró un 3,3% durante el pasado noviembre en Estados Unidos, según los datos de la asociación nacional de agentes inmobiliarios. “El impulso para la compra de vivienda está cobrando impulso. Los datos muestran el mejor desempeño del año tras considerar los factores estacionales, y el mejor en casi tres años, desde febrero de 2023″, aseguró Lawrence Yun, economista jefe de la asociación de los agentes inmobiliarios. Y añade: “La mejora en la asequibilidad de la vivienda, impulsada por tasas hipotecarias más bajas y un crecimiento salarial más rápido que el de los precios de las viviendas, está ayudando a los compradores a explorar el mercado”.