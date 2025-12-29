El precio de la vivienda acelera y cierra el año con una subida del 13,1%, la mayor desde 2006

El mercado residencial español ha vuelto a tensarse con fuerza en 2025, cogiendo un ritmo en la recta final del año que no se veía desde 2006. Lejos de moderarse, el precio de la vivienda ha acelerado su crecimiento y se ha encarecido un 13,1% interanual en el cuarto trimestre, un avance que, incluso descontado el efecto de la inflación, se sitúa en el 10%, según los datos que ha publicado este lunes la tasadora Tinsa, la mayor del país. Tanto en términos nominales como restado el IPC, son las dos mayores subidas anuales en un trimestre desde hace casi 20 años, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Tras la pandemia, cuando el mercado se frenó casi en seco debido al parón sanitario, los precios de la vivienda empezaron a crecer progresivamente. En términos nominales, registraron subidas de hasta el 7,7% en 2022. Después, el ritmo se moderó, con aumentos que rondaban el 4%. Esa tendencia cambió de golpe a partir del segundo trimestre de este año, cuando los incrementos empezaron a superar el 10%.

Detrás del encarecimiento prolongado de las casas confluyen varios factores: un mercado laboral que ha mostrado una notable resistencia, la normalización del poder adquisitivo de los hogares tras el repunte inflacionista, el abaratamiento y posterior estabilización del coste hipotecario tras las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en la primera mitad del año, el efecto de la inversión inmobiliaria y la creación de nuevos hogares. En definitiva, una oferta que es incapaz de absorber la demanda.

El metro cuadrado alcanza, en términos medios, los 2.091 euros en el cuarto trimestre, solo un 3,3% por debajo del máximo alcanzado en el cuarto trimestre de 2007, lo que se considera el pico de la burbuja. Desde el mínimo registrado en verano de 2015, el precio en España se ha encarecido casi un 63,8%. Descontando el efecto de la inflación, la referencia se sitúa un 33% por debajo del techo de 2007 y un 29% por encima del suelo de 2015.

El aumento de precios es generalizado en todo el territorio, aunque no homogéneo. Las casas han subido en todas las autonomías, pero a diferentes ritmos, con un rango que oscila entre el 1,5% hasta el 19,6%. En 11 territorios el encarecimiento supera el 10%. Las mayores intensidades se concentran en Madrid, que lidera el crecimiento, seguida de la Comunidad Valenciana y Cantabria (ambas cerca del 16%).

En términos nominales, los importes más elevados se pagan en Madrid (3.799 euros por metro cuadrado), Baleares (3.644 euros) y Cataluña (2.549 euros). En el extremo opuesto se encuentran Castilla y León (1.274 euros por metro cuadrado), Castilla-La Mancha (1.164 euros) y Extremadura (976 euros).

El análisis provincial refuerza la idea de que los precios están acelerando. En 32 de las 52 provincias se intensifican los aumentos de precio y en 21 de ellas el crecimiento interanual supera el 10%, frente a solo 13 del trimestre anterior. Las mayores tensiones se localizan en Madrid y su entorno, en la costa mediterránea, en las islas y en algunas zonas de la cornisa cantábrica. Al mismo tiempo, desde la tasadora constatan que se reduce la debilidad en las zonas tradicionalmente más rezagadas: Zamora, que venía registrando descensos, se mueve ya en el entorno de la estabilización.

Todas estas dinámicas se acentúan en las capitales de provincia, que actúan como focos de atracción por concentrar gran parte del empleo y ofrecer las mayores rentabilidades. En 20 de las 52 se registran aumentos interanuales superiores al 10%, frente a las 15 del tercer trimestre, y el rango de variación se amplía hasta situarse entre el 1,3% y el máximo del 20,9% que registra Madrid. Por su parte, Barcelona acelera hasta el 8,3%. Junto a ellas destacan capitales de costa y archipiélagos como Valencia, Palma, Málaga, Alicante, Santander o Granada, además de algunas ciudades del interior que intensifican su ritmo de crecimiento.

De hecho, 10 de estas localidades superan ya los precios máximos del pico de 2007 en términos nominales, tras sumarse A Coruña, San Sebastián y Alicante a un grupo en el que ya figuraban Palma, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Pontevedra y Melilla. Descontado el IPC, todas siguen por debajo, aunque Palma se acerca.

Este encarecimiento sostenido tiene un impacto directo sobre la accesibilidad de la vivienda. A nivel nacional, la tasa de esfuerzo de compra se sitúa en torno al 34,5% de la renta disponible del hogar medio, un nivel que aún se considera relativamente razonable ―aunque supera el 30% que la ley estatal de vivienda considera como condiciones asequibles de la vivienda― gracias a la mejora del poder adquisitivo y a la moderación del coste hipotecario. La media, sin embargo, oculta fuertes desequilibrios territoriales. Cinco de las seis grandes capitales superan el umbral crítico considerado como razonable. Madrid exige un esfuerzo teórico del 56%, Málaga del 55%, Barcelona del 53%, Sevilla del 46% y Valencia del 45%. Solo Zaragoza se mantiene en niveles moderados, con un 30%.

La tendencia para 2026 es la misma. Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, explica que el año próximo el precio medio continuará creciendo “entre el 5% y el 10% en el actual contexto de escasez de oferta de vivienda, en línea con una gradual estabilización de la demanda y la progresiva, aunque aún insuficiente, incorporación de viviendas al parque”.

La vivienda nueva, en máximos

El precio medio de la vivienda nueva ha intensificado su ritmo de crecimiento al cierre de diciembre con un incremento interanual del 8,9% y semestral del 4,7%, alcanzando un nuevo máximo histórico (3.298 euros por metro cuadrado), según los datos difundidos también este lunes por Sociedad de Tasación.

Por autonomías, Cataluña, Madrid y el País Vasco (5.288 euros, 5.172 euros y 3.582 euros el metro cuadrado, respectivamente) registran el precio de la vivienda nueva más elevado en cifras absolutas. Las tres superan la media nacional. Junto a ellas, otras seis comunidades alcanzan máximos en la obra nueva: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia.

Las previsiones de la tasadora apuntan a que la tendencia continuará en los próximos meses. Así, a cierre del primer trimestre de 2026, se proyecta un precio medio de 3.365 euros el metro cuadrado, lo que supondría un incremento interanual del 8,9% y algo inferior, del 4,3%, semestralmente.