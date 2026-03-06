La UEFA sanciona al Real Madrid y lanza un aviso por “comportamientos racistas”: ordena el cierre parcial del Bernabéu si hay reincidencia
El órgano que rige el fútbol europeo, que no ha pasado por alto el saludo nazi de un aficionado durante el encuentro ante el Benfica, impone una multa y un castigo al estadio
La UEFA ha anunciado este viernes que sanciona al Real Madrid con una multa de 15.000 euros después de que un aficionado del club blanco realizara un saludo nazi durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones ante el Benfica.
El club blanco informó tras lo sucedido que había solicitado al comité disciplinario del club iniciar “un procedimiento de expulsión inmediata del aficionado” que fue captado por las cámaras de televisión. “Esta persona fue identificada por el personal de seguridad del club momentos después de aparecer en la transmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu”, añadieron desde el Real Madrid.
Sea como fuere, la UEFA no solo ha impuesto una sanción económica al club, sino que también ha ordenado el cierre parcial del estadio (500 asientos adyacentes a la tribuna sur inferior, la misma en la que se ubica la denominada Grada Fans) si la afición merengue es reincidente en tales “comportamientos racistas y/o discriminatorios”.
La próxima cita del Real Madrid en la Champions es el próximo 11 de marzo ante el Manchester City, rival en octavos de final de la Liga de Campeones contra el que el club blanco sí podrá contar con toda su afición, ya que la amenaza de la UEFA, suspendida por un año desde este mismo viernes, solo se hará efectiva si la afición madridista es reincidente.
