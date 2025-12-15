El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en Bolsa en EE UU
La compañía, con sede en Massachusetts, transferirá su negocio a dos empresas chinas
iRobot, la empresa fabricante de los aspiradores Roomba, ya no ha podido aguantar más por sí sola y ha iniciado junto a varias filiales un proceso voluntario de bancarrota bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en el marco del acuerdo de reestructuración alcanzado con la compañía china Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, subsidiaria de esta, para adquirir el 100% de la compañía estadounidense. La empresa dejará de cotizar en el Nasdaq tras este intercambio.
iRobot, que seguirá operando con normalidad durante la quiebra y espera completar el proceso para febrero de 2026, considera este acuerdo de reestructuración “un paso crucial” para fortalecer la base financiera de la empresa y posicionarla para el crecimiento a largo plazo. La firma acarreaba problemas financieros desde hace ya varios años.
Según los términos del acuerdo, Picea, principal prestamista y fabricante de iRobot, recibirá el 100% de las acciones de la empresa, lo que permitirá a esta seguir operando y mejorar su estabilidad financiera, así como reducir la deuda e impulsar la innovación en su cartera de robótica y dispositivos domésticos inteligentes.
Una vez completada la transacción, iRobot pasará a ser una empresa privada propiedad al 100% de Picea y sus acciones dejarán de cotizar en Nasdaq Stock Market. Asimismo, iRobot prevé que, si el Tribunal del Distrito de Delaware aprueba el plan de bancarrota, los accionistas de la compañía no recibirán ninguna participación en el capital de la firma reorganizada, por lo que los accionistas “experimentarán una pérdida total y no recuperarán su inversión”.
“El anuncio de hoy marca un hito crucial para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot”, declaró Gary Cohen, consejero delegado de iRobot.
El fabricante de Roomba, fundado en 1990 y que dio el salto al parqué en 2005, ya advirtió el pasado mes de marzo de “dudas sustanciales” sobre su capacidad para continuar operando ante la incertidumbre por el impacto sobre la demanda de los consumidores de la competencia, las condiciones macroeconómicas y los aranceles.
En enero de 2024, el gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon canceló un acuerdo para la adquisición de iRobot al considerar que la transacción no tenía visos de lograr la aprobación de los reguladores de la Unión Europea, que habían advertido unos meses antes de que la compra podría “restringir” la competencia.
Tras frustrarse la operación, iRobot anunció un plan de reestructuración para reforzar su base financiera y que supuso un ajuste de plantilla superior al 50%.
