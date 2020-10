Los Presupuestos, a debate: cuentas plurianuales, consenso político e inclusión de reformas

El Gobierno de España prevé arrancar cuanto antes la tramitación de los Presupuestos de 2021. Unas cuentas clave que deben impulsar una economía muy castigada por los efectos de la pandemia del Covid-19. La disponibilidad de fondos europeos permitirá al Ejecutivo afrontar una capacidad desconocida, pero también deberán sentar las bases para un crecimiento más sostenible, dada la inacción de los últimos Ejecutivos a la hora de sanear las cuentas públicas.

Con este contexto sobre la mesa y a las puertas de la negociación presupuestaria en el Parlamento ha arrancado el debate organizado por Foro Futuro este miércoles. Se trata de una iniciativa de Cinco Días en colaboración con Banco Santander para analizar las tendencias económicas. En la mesa se ha sentado el director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Ignacio Fernández-Huertas. El analista y tres expertos económicos han perfilado el tipo de Presupuesto que necesita España para estabilizar su economía en el corto plazo y ayudar al crecimiento en el medio y largo. La posición de los cuatro especialistas económicos ha sido unánime: piden un Presupuesto plurianual que siente las bases para los próximos años, que se aborde desde el consenso político y que incluya las principales reformas que se llevan demandando desde hace años: en pensiones, en educación, en sanidad, en administración pública o en materia de contratación.

El plan presupuestario, —que entrará en vigor los primeros días de enero, según las últimas previsiones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero— necesita incluir una estrategia de reequilibrio para evitar el descalabro económico que ya cuantificó la Airef en un retroceso del 11,6% del PIB para 2020. "Una caída sin precedentes en nuestra historia incluso tras la crisis de 2008", indica Fernández-Huertas. En este contexto, las simulaciones de la entidad encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas apuntan a que España podría tardar incluso dos décadas en volver a los niveles previos a la crisis "si se realiza un ajuste de aproximadamente medio punto del PIB anual en el déficit".

Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desde marzo de 2020. AIReF

No obstante, la posición de la Autoridad Fiscal respecto al plan presupuestario del 2021 es contundente: priorizar la respuesta a la crisis, tratar de paliar las consecuencias de la caída de la actividad económica y evitar que se produzcan efectos estructurales en la economía a largo plazo si la pandemia se alargara en el tiempo. "Los Presupuestos de 2021 deben enmarcarse en una estrategia fiscal a medio plazo flexible capaz de adaptarse al contexto de incertidumbre en el que se va a desarrollar y que marquen una senda que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas", explica Fernández-Huertas. "Las cuentas deben servir para seguir afrontando la crisis que todavía no ha concluido, para potenciar la recuperación y para evitar y reducir los efectos estructurales de la crisis del Covid-19 sobre la economía", ha apuntado el director de la división presupuestaria de la Airef, que ha señalado la necesidad de coordinar los presupuestos con todos los niveles de la Administración Pública.

Para Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School, la importancia de que los Presupuestos estén enmarcados en un programa de estabilización a medio y largo plazo está ausente en el debate público. "Estamos viendo estos días grandes alabanzas sobre el dinero europeo que nos va a permitir financiar un déficit sin límite para realizar las transformaciones digitales, energéticas o sociales que España necesita, pero nadie habla del hecho de que luego habrá que pagarlo", apunta Fernández.

El experto considera que el país sufre un ataque frontal a su especialización productiva. "La nuestra es una economía de servicios que vive del ocio, del turismo y del pequeño y mediano comercio, esta es la economía que más ha golpeado el coronavirus". Por ello los presupuestos deberían dar respuesta a la viabilidad de los sectores más afectados a largo plazo. "El debate debería versar en cómo sacrificar crecimiento en el año 2021 por garantizarlo durante el 2022 y el 2023". Para Fernández, el gran problema que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la incompatibilidad entre plantear unos Presupuestos realistas que resuelvan los problemas estructurales del país y ganar las próximas elecciones generales. "¿Utilizarán el dinero en reformas que aumenten el PIB potencial o en medidas que generen alegría a corto plazo?", se pregunta el profesor del IE.

Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, sin embargo, apunta en otra dirección. "Poner el énfasis en una sola persona o un solo partido político es un error, desde hace años hay una falta de consenso que no ha hecho más que agravarse con la crisis del Covid", indica. "Los Presupuestos tienen que estar fuera de la pugna política", añade Carbó e indica que "lo ideal" para los economistas es un presupuesto plurianual. "Sería ideal saber lo que queremos a tres años vista. Los economistas lo tenemos claro, aunque no sé si es así en el ámbito político", asegura.

Francisco Pérez, director de investigación del Ivie, va incluso más allá. "España necesita unos presupuestos capaces de conciliar tres objetivos: impulsar la recuperación en el corto plazo, contribuir al crecimiento potencial a medio plazo y plantear un esquema de sostenibilidad financiera de confianza". Para Pérez, conseguir cumplir con estos tres objetivos es todo un reto por la falta de certezas que no deja divisar el fin de la pandemia, las intensas tensiones políticas que retrasan la toma de cualquier decisión y la incertidumbre de los efectos que tendrán los gastos extraordinarios que se van a aprobar.

Reformas históricas

Los Presupuestos de 2020 son una nueva prórroga de los de 2018, los últimos aprobados y los más longevos de la historia. Corresponden con los que realizó Cristóbal Montoro, el anterior ministro de Hacienda del Gobierno popular de Mariano Rajoy. "La agenda de reformas es amplísima y sería deseable que estuviesen en la primera línea del debate político y de resiliencia, sería bueno que existiera una institución capaz de asegurar que los Presupuestos recogen estas reformas", indica Fernández. También para Pérez la lista es larga. "La reforma fiscal, la de las pensiones, la de las administraciones públicas, en concreto la contratación pública, la de la educación, la mejora de la sanidad, el mercado de trabajo y la financiación autonómica también deberán abordarse", enumera el profesor emérito.

Carbó se muestra poco optimista, ya que no espera que de la mano de estos planes lleguen reformas estructurales porque no hay apetito político para ello. "Son bien sabidas por todos porque ya se han puesto sobre la mesa desde hace años, las necesarias reformas de las pensiones, de la administración pública, del mercado de trabajo o de la educación. A pesar de los problemas acuciantes, no se harán”, sentencia el catedrático.

"Los presupuestos están construidos sobre un déficit estructural que una vez pasada la crisis se hará incluso mayor", advierte el experto de la máxima autoridad fiscal. "Las nuevas cuentas deben enfrentarse a los retos a largo plazo como son, principalmente, los derivados del envejecimiento de la población", añade. El gasto en pensiones necesita, de nuevo, de consenso político, ya que se espera que crezca hasta el 14% del PIB en 2050. "La reforma de las pensiones debe integrarse en la estrategia fiscal a medio y largo plazo, el sistema será tan sostenible como lo sean las finanzas de las administraciones públicas", añade Fernández-Huertas.

El buen uso de los fondos europeos

"Por primera vez en muchos años tenemos la gran oportunidad de hacer las reformas pendientes en pensiones, en el mercado de trabajo, en innovación y desarrollo o en la administración pública sin poner en peligro la estabilidad fiscal", ha explicado el profesor del IE Business School. Para Fernández, el problema principal de la financiación europea pensada para desarrollar la transición energética o la digital es que "el dinero europeo no garantiza la creación de empleo en España".

El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas pone en duda la estrategia europea que opta por "barnizar de verde y digital" la mayor parte de sus objetivos. "En muchos casos será difícil de conciliar la velocidad a la que habrá que poner proyectos encima de la mesa para conseguir los fondos con la capacidad efectiva que tienen esos proyectos para contribuir a las grandes transiciones". Según Pérez, existe el riesgo de que España se enfrente al dilema de no captar los fondos o de pintar de verde y digital proyectos, en realidad, convencionales. "La velocidad que parece imprescindible para conseguir los fondos europeos puede suponer un peligro importante", apunta el profesor del Ivie.

Carbó insiste en aprovechar la financiación europea de manera efectiva para no aumentar la mochila de deuda dentro de tres años. El analista de la Airef, por su parte, recuerda que estos fondos tienen un límite en el tiempo. "El plan está pensado para financiar nuevos proyectos con una duración determinada, una vez que desaparezca esta fuente de financiación europea deberá ser reabsorbida por los ingresos habituales del Estado", advierte Fernández-Huertas.