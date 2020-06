La aplicación que puede conseguir ahorrarte hasta 500 euros en la Declaración de la Renta

Cada año, más de 15 millones de españoles presentan su declaración a través del programa de la Agencia Tributaria (66% de los contribuyentes). Sin embargo, el 24,85% de los contribuyentes no modificaron el borrador y casi un 92% de los que presentan su declaración no aplican todas las deducciones que les corresponden. Esto se traduce en más de 9.000 millones de euros que los españoles dejamos de percibir en deducciones no aplicadas.

Tres jóvenes emprendedores, Álvaro Falcones, Joaquín Fernández y Enrique García, se percataron de esta necesidad y crearon TaxDown, una plataforma digital para la gestión de impuestos que está dirigida a ese 80% de los contribuyentes que busca ayuda a la hora de realizar la declaración de la Renta. “Cuando Joaquín y yo estábamos en San Francisco, nos dimos cuenta de que allí la mayoría de la gente hacía la declaración de la renta con un programa de software y desde el sofá de su casa”, comenta Falcones.

TaxDown se basa en un algoritmo inteligente propio que realiza un análisis profesional de la situación tributaria del contribuyente. De hecho, la empresa líder en esta materia en EE UU, Intuit (propietaria del software TurboTax), cotiza en el Nasdaq y su valor bursátil supera los 75.000 millones de dólares. La compañía española ya es Colaborador Social de la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) y está disponible para usuarios que tributen en España, a excepción del País Vasco y Navarra; y recientemente anunció una ampliación de capital de 700.000 euros liderada por business angels americanos y del entorno emprendedor español.

Deducciones autonómicas que pasamos por alto

Esta plataforma se presenta como la primera y única solución online en España que te permite realizar la declaración de la renta de manera sencilla y ágil. “Busca poner fin a la complejidad del trámite de la renta y devolver a los españoles lo que es suyo”, explica Álvaro Falcones. De hecho, TaxDown se ha consolidado en el mercado español con más de un millón de euros ahorrado a sus clientes en lo que llevamos de campaña de la Renta 2019, un ahorro medio por usuario que roza los 500€.

Existen más de 300 deducciones autonómicas y sólo un 8% de los contribuyentes se las aplica en su declaración de la renta. “Uno de los principales motivos es que estas deducciones no están contempladas en el borrador de la renta y el ciudadano tiende a dar esta propuesta por válida, perdiendo así la posibilidad de percibir un dinero que le corresponde”, explica Falcones.

Vivir alquilado, el nacimiento de un hijo, los gastos en guarderías, dinero para clases de idiomas o libros de texto, contratación de servicios tecnológicos como Internet o comprar un coche híbrido, son algunas de las situaciones fiscales que pueden suponer un ahorro importante: “Hasta en los casos más sencillos, en los que los contribuyentes creen que no puede haber lugar a error, hay deducciones que no están aplicadas y pueden sumar más de 1.000€", apunta el experto.

Que esté homologada por Hacienda es una de las claves del éxito de TaxDown, que cuenta además con un equipo de fiscalistas. La plataforma permite que el usuario, en solo 15 minutos y respondiendo a una media de nueve preguntas, pueda realizar su declaración de manera óptima. También permite revisarla y rectificarla, y solo cobra una tarifa única de 35 € si consigue una mejora respecto al borrador superior a los 35 € del coste del servicio. Es decir, en caso de no ahorrar nada o si es una cantidad inferior a ese importe, el servicio es gratuito. Por tanto, el retorno para el usuario puede “llegar a ser superior a 20 veces”