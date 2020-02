Propietarios que maltratan sus edificios

Los propietarios tienen la obligación de superar un examen que se realiza cada 10 años y que certifique el estado de conservación y seguridad de los edificios con más de 50 años —las conocidas ITE (Inspección Técnica de Edificios) o IEE (Informe de Evaluación de Edificios)—.

La ITE solo inspecciona temas relacionados con la seguridad del edificio, mientras que la IEE engloba, además, la certificación energética, la accesibilidad y pueden incluir voluntariamente un informe de protección frente al ruido, indica Juan López Asiain.

Este año cerca de tres millones de edificios de viviendas deberán pasar la inspección, tanto de elementos constructivos (fachadas, cubiertas, patios interiores, balcones…) como de instalaciones (agua, gas y electricidad). Muchas no lo harán. No existe un registro central público, pero “los últimos datos oficiales son de 2015, cuando el 51% de las ITE no se realizaron”, comentan desde Certicalia. Las multas pueden ser de hasta 90.000 euros y, por supuesto, se cierran la puerta a optar a cualquier subvención.