Trabajo busca un cambio legal para acabar con los falsos autónomos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desgranado en el Congreso de los Diputados sus planes. Además de los planes ya conocidos para derogar o cambiar sustancialmente la reforma laboral, Diaz ha anunciado que va a priorizar la lucha contra los falsos autónomos por una doble vía, más Inspección de Trabajo y un cambio legal que aclare la distinción entre asalariados y trabajadores por cuenta propia. También ha avanzado otra modificación legal: la regulación del empleo a tiempo parcial.

En su discurso, Díaz ha dibujado un mercado de trabajo en el que la precariedad es un mal extendido. Para eso, ha recordado las altas cifras de empleo temporal y a tiempo parcial no deseado. Las palabras de la ministra han apuntado a la lucha contra esta situación en 10 ejes en los que el protagonismo del "trabajo decente" peso frente a la "creación de empleo" de anteriores titulares del departamento.

"Un joven en bicicleta con un móvil no es trabajador autónomo", ha expuesto Díaz para señalar a una de sus próximas prioridades. "Les anuncio que la siguiente iniciativa de este Ministerio será abordar los Falsos Autónomos", había apuntado en su frase anterior. No ha dado más detalles en ese primer discurso. No obstante, fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo concretaban que sería una acción una doble vía: por un lado, la Dirección General de Trabajo Autónomo estaría preparando un cambio legal que aclare la distinción entre un trabajador por cuenta propia y un asalariados y, por otro, una mayor acción de la Inspección.

Los falsos autónomos, probablemente el eslabón más bajo de la precariedad laboral, se ha convertido en los últimos años en un foco de atención por la Inspección de Trabajo. También los tribunales, en el Supremo y en los tribunales superiores, se ha ido endureciendo la jurisprudencia conforme el fenómeno ha crecido con la crisis.

Sobre los cambios en la regulación del empleo a tiempo parcial, Díaz tampoco a expuesto detalles más allá del anuncio. "A lo largo de este año daremos curso a la Ley de trabajo corresponsable, que incluye la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial", ha proclamado. "En la situación actual buena parte de las trabajadoras y trabajadores han perdido el derecho a su propio tiempo, con horarios imprevisibles que mezclan el tiempo personal y el del trabajo, donde la disponibilidad y conexión es permanente", ha descrito para mostrar el problema.