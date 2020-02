El exjefe de Seguridad de Iberdrola anuncia que recusará al juez del ‘caso Villarejo’

La ruptura entre los investigadores del caso Villarejo y uno de los dos testigos principales de la pieza que indaga en la relación de Iberdrola con el comisario es ya total. Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Iberdrola, ha pedido la copia íntegra de sus tres declaraciones ante la Audiencia Nacional. Lo hace, según un escrito presentado ayer y al que tuvo acceso EL PAÍS, como paso previo a iniciar el proceso de recusación del juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón.

Asenjo, imputado por cohecho y revelación de secretos, declaró ayer ante García-Castellón y los fiscales Anticorrupción. Pero esta tercera cita en el juzgado no tuvo nada que ver con las dos precedentes. De la colaboración inicial pasó a acogerse a su derecho a no declarar después de que los fiscales insistieran en hacerle escuchar cuatro audios presuntamente grabados por Villarejo para que confirmara quiénes hablaban en ellos y sobre qué. La defensa de Asenjo había alertado el lunes pasado de que su cliente iba a negarse a responder más preguntas sobre las grabaciones. Considera que son nulas porque no son originales, han sido editadas y carecen de certificado digital.

Asenjo acusa a los fiscales de querer validar su contenido a través de los interrogatorios. Además, está muy molesto por la importancia que, en su opinión, han dado a José Antonio del Olmo, exdirectivo de la eléctrica que asegura haber redactado un informe —del que la eléctrica asegura no tener constancia— sobre los encargos a Villarejo donde se señala al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El abogado de Asenjo pidió ayer también que se anule la declaración como testigo de Del Olmo y que se incorporen a la causa las querellas que Iberdrola ha presentado contra él por falsedad, injurias y calumnias. Dos de los cuatros audios que se han escuchado en la Audiencia Nacional mencionan al expresidente de Endesa Manuel Pizarro, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. Según ha publicado El Confidencial —esta pieza sigue secreta—, Villarejo hizo un informe con información sobre Pizarro, gran rival de Iberdrola, en 2004, por encargo de la empresa. Según las mismas fuentes jurídicas, el juez García-Castellón “estalló” durante el interrogatorio acerca de uno de estos audios y dijo que no creía lo que estaba declarando Asenjo. “No me tome por tonto”, aseguran estas fuentes que dijo el juez. También señalan que afirmó que Asenjo estaba mintiendo y que la declaración no tenía sentido y no cuadraba con lo dicho por el imputado en los dos interrogatorios a los que se sometió a principios de mes.

La defensa de Asenjo va a alegar la pérdida de imparcialidad objetiva del juez García-Castellón. No es la primera vez que un imputado trata de apartar al juez que instruye la macrocausa llamada oficialmente caso Tándem. Ya lo hizo, en dos ocasiones, José Manuel Villarejo. La Audiencia Nacional tumbó el recurso del comisario el pasado enero.

En sus dos primeras declaraciones Asenjo respondió a preguntas durante unas siete horas. Declaró que el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, no conocía los encargos que durante más de una década se firmaron con las empresas de Villarejo. Se trata de 17 trabajos que el comisario hizo por encargo de Asenjo, entre 2004 y 2017, por los que la eléctrica pagó 1,1 millones de euros. Asenjo relató en sus primeros interrogatorios que el responsable de contratar a Villarejo fue él, que lo hizo convencido de que el policía se encontraba en excedencia y que nunca sospechó que sus métodos fueran ilegales. También negó haber espiado al presidente de ACS, Florentino Pérez.