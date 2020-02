El exjefe de Seguridad de Iberdrola exculpa a Sánchez Galán en el ‘caso Villarejo’

El exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo declaró este lunes que el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, no conocía los encargos que durante más de una década se firmaron con la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Asenjo aseguró que la cúpula de Iberdrola sabía de los contratos pero desconocía quién realizaba los informes. El ex directivo, que acudió a la Audiencia Nacional en calidad de investigado (la antigua figura del imputado) por delitos de cohecho y revelación de secretos, relató asimismo que fue él quien contrató a Villarejo y que lo hizo convencido de que el policía se encontraba en excedencia, relataron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Asenjo declaró en el marco de la pieza 17, que permanece secreta, dedicada a los contratos que durante 13 años (entre 2004 y 2017) firmó la eléctrica española con el comisario jubilado y que esta ha reconocido tras llevar a cabo dos investigaciones internas. De los 17 encargos que Iberdrola pagó a Villarejo el más escurridizo es el que hace referencia a la constructora ACS y más concretamente a su presidente, Florentino Pérez. El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción investigan si el policía, en prisión desde 2017, espió por orden de Asenjo al también presidente del Real Madrid cuando ACS intentó entrar en el consejo de administración de la eléctrica. Asenjo declaró que no se produjo ningún espionaje ilegal contra Pérez.

El exjefe de Seguridad reiteró que los métodos empleados por el comisario jubilado fueron legales, o al menos que a él no le consta que no lo fueran, según las fuentes consultadas. Sánchez Galán y el resto de la cúpula leyeron alguno de los informes encargados a Villarejo, añadió, aunque subrayó que no sabían quién estaba detrás de la empresa que firmaba las informaciones, Cenyt, propiedad del comisario. Asenjo fue jefe de Seguridad de la compañía durante casi 20 años. En diciembre pasado, días después de ser imputado, pactó su salida de la empresa.

El exdirectivo cuantificó la cantidad pagada por Iberdrola a Villarejo: 1,1 millones de euros. Una cifra muy reducida teniendo en cuenta que el departamento que dirigía manejaba hasta 170 millones al año de presupuesto de seguridad, según contó al juez y a los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Otra de las facturas pagadas a Cenyt tenía como objeto hacer gestiones en el marco de la apertura de una nueva central térmica de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). En 2004 la eléctrica se enfrentaba a varios pleitos de colectivos ecologistas y del Ayuntamiento de Arcos que le impedían empezar a construir la central.

Asenjo acudió de incógnito a la Audiencia Nacional. No se le vio ni entrar ni salir. Su declaración se suspendió pasadas las siete y media de la tarde y se retomará hoy para seguir desgranando los 17 contratos de Cenyt con Iberdrola. El interrogatorio, que inició el juez y continuaron los fiscales, se quedó en el año 2009, por lo que aún faltan ocho años de relación con el comisario jubilado. La declaración de Asenjo se produce dos semanas después de la de José Antonio del Olmo, que fue citado como testigo. Del Olmo es el exdirectivo que firma un supuesto informe —del que Iberdrola asegura no tener constancia— que detalla encargos ilegales (espionajes, uso de facturas falsas...) de Sánchez Galán a Villarejo.