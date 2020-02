Oxfam Intermón propone una renta contra la pobreza del 30% del salario mínimo

En España hay más de cuatro millones de personas que viven en la pobreza severa, la que se da cuando alguien no llega al 40% de la mediana de la renta. Y, además, las administraciones no son eficaces a la hora de reconducir la situación: el 20% de familias más ricas recibe tres veces más transferencias de dinero público que el 20% de las más pobres. Para solucionarlo, Intermon Oxfam propone la creación de una renta garantizada contra la pobreza equivalente al 30% del salario medio (591 euros actualmente, según sus cálculos) para quienes estén en peor situación o complementos para los que no estén en esos umbrales. En total, los números de esta ONG dicen que el coste neto ascendería a 6.405 millones.

La propuesta de Oxfam recuerda en varios aspectos a la que hizo la Autoridad Fiscal a mitad de 2019. Estaría gestionada por la Administración central y sería compatible con la percepción de un salario. También estaría estructurada en dos tramos en función de si el beneficiario está en situación de pobreza severa o en riesgo de pobreza (ingresos entre el 40% y el 60% de la mediana). En el primer caso, la ayuda ascendería al 30% del salario medio y tendría complementos de 150 euros al mes por menores a cargo; en el segundo, que busca eliminar “las limitaciones con las que crecen los niños en pobreza”, el subsidio consistiría en un complemento de 100 euros mensuales por hijo o 150 si la familia es monoparental.

Sin embargo, hay puntos en los que ambas propuestas se separan. Las cuantía que pone Oxfam sobre la mesa son superiores y sus referencias a la hora de determinarla –el sueldo medio y no el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples)- difieren. También cambian los detalles en los solapamientos de ayudas y subsidios. Esto se traduce en un gasto algo mayor en el caso de Oxfam, 6.405 millones frente a 5.500 millones.

Para financiar esa cantidad, la ONG también propone un aumento de la recaudación fiscal y pone sobre la mesa varias alternativas. Una pasa por el aumento del impuesto de sociedades incrementando su base imponible a través de lar educción de la exención por la doble tributación interna e internacional, la eliminación del régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros o de algunas deducciones lo que suponía un incremento de los ingresos de hasta 4.050,3 millones. Mediante cambios en el impuesto de patrimonio y en el IRPF, aproximando los tipos de las rentas del capital a las del trabajo, aumentarían los fondos en 2.526,2 millones y en 1.136,4 millones, respectivamente.

“La pobreza severa afecta al 9,18% de la población española actualmente. Con nuestra propuesta se reduciría al 0,67%, casi cuatro millones de personas saldrían de la pobreza severa”, dice Liliana Marcos, coautora del informe. “Queremos dejar a un lado indicadores como el IPREM o el salario mínimo, vinculados a la voluntad política. El IPREM, por ejemplo, lleva prácticamente una década congelado”, justifica Marcos. El informe también defiende la utilización del salario medio porque puede permitir un ajuste automático durante las crisis si los sueldos bajan.

La salida de la pobreza severa de cuatro millones de personas supondría rebajar su incidencia en la sociedad española del 9,18% al 0,67%. Además, se reduciría la desigualdad en 3,8 puntos medida según el índice de Gini (en el que el 0 es la igualdad absoluta y 100 en otro extremo): del 33,2 al 29,4.