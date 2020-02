Idealista y Look & Find, investigadas por pactar precios y tarifas en el mercado de la vivienda

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra el portal inmobiliario Idealista, la red de agencias Look & Find y otras cinco empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de la intermediación inmobiliaria tras las inspecciones llevadas a cabo el pasado noviembre.

Estas prácticas, según la CNMC, consistían en la coordinación de precios y comisiones tanto para los servicios de venta como de alquiler de inmuebles por parte de los intermediarios inmobiliarios investigados. Esta coordinación se habría instrumentado, entre otros medios, a través del uso de software y de plataformas informáticas y habría sido facilitada por empresas especializadas en soluciones informáticas a través del diseño del programa informático de gestión inmobiliaria y de sus algoritmos.

Es la primera vez que la CNMC incoa un expediente contra empresas por el uso de algoritmos que, en este caso, tenía como resultado un aumento del precio de las viviendas y, por tanto, una conducta ilícita, según fuentes del organismo citadas por Europa Press. La CNMC no dice que las empresas pactaran el precio de las viviendas, pero sí de los servicios y esto es lo que al final encarece el coste final.

Competencia ya realizó en noviembre un comunicado tras el registro de las sedes de varias empresas, entre los días 18, 19 y 20 de noviembre. Tras estos, aseguró que sospechaban que "determinadas empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito nacional, regional y local habrían llevado a cabo dichas prácticas en relación con la fijación, directa o indirecta, de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible".

Además del portal inmobiliario Idealista y la agencia Look & Find, las otras empresas investigadas son la red de franquicias inmobiliarias CDC; Aplicaciones Inmovilla (una empresa de software inmobiliario que gestiona más de cinco millones de propiedades activas con más de 3.000 agencias inmobiliarias); Witei Solutions (empresa que ofrece software inmobiliario, bases de datos y sistema de gestión); Servicio Múltiple de Exclusivas Inmobiliarias (MLS), y Anaconda Services and Real Estate Technologies (empresa que gestiona la base de datos del MLS, cuyos fundadores están vinculados a Look & Find y CDC).

El MLS es una bolsa inmobiliaria común de inmuebles que permite la cooperación entre profesionales inmobiliarios asociados a este sistema. El funcionamiento de este servicio se basa en el acuerdo entre un grupo de empresas para compartir propiedades en exclusiva y de ese modo gestionar los inmuebles de manera conjunta, "siempre bajo los principios de libre competencia, libertad de precios y de pactos", indican en Look & Find. El agente miembro de una MLS comparte el 50% de honorarios con la parte colaboradora".

Precisamente, Look & Find es confundadora de esta bolsa común de inmuebles, en funcionamiento desde 2002, desde la que se gestionan propiedades de destacadas agencias inmobiliarias. Y en España uno de los softwares de gestión inmobiliaria para profesionales que da acceso a la cartera de inmuebles y contactos compartidos es de Idealista. “Con la MLS pasas de ofrecer solo los inmuebles que captas a incluir los de todas las oficinas colaboradoras. Tus cruces se multiplican: si tienes al cliente pero no una cartera que se adapte a lo que necesita, puedes ofrecerle los inmuebles del resto de agencias. De la misma forma, los inmuebles que compartes pueden llegar a un posible comprador registrado por otra oficina si tú no lo tienes”, anuncia en su web.

No obstante, ambas compañías desmienten las acusaciones de la CNMC. Idealista ha salido al paso con un comunicado en el que niega cualquier participación en las prácticas investigadas. "Colaboraremos estrechamente con la CNMC en todo el proceso de la instrucción del expediente y su resolución final. Somos los primeros interesados en aclarar con total transparencia y claridad el uso lícito de los servicios que facilitamos a nuestros clientes". Aclaran que el portal, fundado por Fernando y Jesús Encinar, no establece ni altera los precios ni las condiciones comerciales, "que son libremente fijados por los anunciantes que publican sus inmuebles en nuestra base de datos sin ningún tipo de algoritmo que modifique los precios. Los anunciantes son en todo momento responsables últimos de cualquier información que publiquen o compartan". El portal se defiende diciendo que es "exclusivamente un proveedor de servicios tecnológicos, que no interviene nunca en las operaciones que se realizan y que no arbitra ni media en las relaciones entre anunciantes ni usuarios".

Por su parte, la agencia inmobiliaria Look & Find dice haber actuado siguiendo “con las premisas de libre competencia y libertad de mercado, precios y pactos”. Anuncia que tomará las acciones legales pertinentes, incluidos los recursos oportunos para defender su buen nombre y "la buena práctica comercial basada en el mejor servicio al cliente y a los profesionales". Además, asegura que “en todas las acciones comerciales y de mercado de esta empresa, incluso su participación en otros grupos mayores y en agrupaciones profesionales del sector, se ha respetado la legalidad vigente y no se ha realizado ningún tipo de conducta prohibida y todas las actuaciones efectuadas han estado centradas en conseguir la mayor difusión de los inmuebles comercializados por sus franquiciados y siempre bajo los principios de libre competencia, libertad de precios y de pactos”.

Instrucción y alegaciones

Tras la apertura del expediente sancionador, se inicia ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación. El organismo recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que pude conllevar multas de hasta el 10% de la facturación total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC. Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.

Además, la CNMC dispone de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles mediante la aportación de información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.