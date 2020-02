El Gobierno publicará el índice de precios de alquiler a finales de marzo

El Gobierno pone fecha al índice de precios de alquiler que servirá para limitar las subidas de las rentas. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles en el Congreso que la medida estará lista a finales del próximo mes de marzo. En respuesta en la sesión de control a una pregunta de íñigo Errejón (Más País), el ministro se ha comprometido además a "facilitar una regulación que limite las subidas en las zonas tensionadas con medidas coyunturales y temporales que puedan hacer los ayuntamientos".

La elaboración del índice de precios se recogía en el segundo decreto sobre alquileres (el primero fracasó por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos) que aprobó el Gobierno con la ayuda del grupo parlamentario de Pablo Iglesias en marzo de 2019. Según ese texto, debía estar listo el pasado otoño, y para ello el Ministerio reunió entonces a un grupo de expertos. El calendario electoral retrasó su puesta en marcha, aunque Fomento sí adelantó algunos datos preliminares del estudio, que tomará los datos de Hacienda y de las fianzas de alquileres que se depositan ante los organismos autonómicos de vivienda. También se apoyará en los índices que ya elaboran actualmente algunas autonomías como Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En el pacto de presupuestos que firmaron PSOE y Unidas Podemos en octubre de 2018 se señalaba que el objetivo de ese índice era habilitar límites a la subida de los alquileres. Sin embargo, desavenencias posteriores entre ambos partidos hicieron que el decreto se limitara a auspiciar la elaboración de la estadística, limitándose a especificar que aportaría transparencia al mercado. El nuevo pacto de Gobierno firmado recientemente retomó de nuevo la idea original: el índice servirá para que otras administraciones (fundamentalmente Ayuntamientos) puedan declarar una zona tensionada y limitar dentro de la misma las subidas de precio. Para ello, sin embargo, hay que retocar otras normas, entre ellas la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que establece que la renta es la que pactan libremente arrendador y arrendatario.

Un "gran avance"

En su intervención de este miércoles, Ábalos ha defendido que la elaboración de una estadística pública sobre alquileres (de la que actualmente carece España) será un "gran avance" que aportará "fiabilidad" y "robustez" el mercado de los arrendamientos porque "permitirá utilizar datos censales, y no de encuestas". El ministro ha recordado además que no es la única política que seguirá su departamento, que busca orientar toda la oferta de vivienda pública hacia el alquiler asequible.

Errejón, por su parte, ha señalado que la medida, que cuenta con un amplio rechazo del sector inmobiliario, no es "la solución" definitiva del problema, pero la ha defendido como un "torniquete que frena una sangría para quienes no pueden esperar más". El portavoz de Más País ha señalado que en lugares como Nueva York, California, París, Berlín, Austria o Dinamarca el sector público ha intervenido el alquiler para garantizar el derecho a la vivienda "con buenos resultados". También ha reprochado que el PSOE "titubee en cambiar el modelo inmobiliario español". Ábalos le ha respondido que el Gobierno encara la vivienda "no como un bien de mercado, sino como un derecho".