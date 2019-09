Fomento saca a la luz el precio real del alquiler: 819 euros de media en Madrid y 769 en Barcelona

La provincia de Madrid es la que tiene los alquileres más caros de España, seguida de la de Barcelona. En la primera los inquilinos pagan como media 819 euros mensuales y en la segunda, 769 euros. Es una de las principales conclusiones del Observatorio de Vivienda y Suelo, cuyo boletín publica este jueves Fomento y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Por primera vez, se incluyen los importes de las fianzas que se depositan por los arrendamientos.

La información de las fianzas se considera que es el mejor reflejo de los precios reales. Puesto que en España no existe una estadística pública de alquileres, frecuentemente se recurre a los precios de oferta que publican los portales inmobiliarios, pero estos son el deseo de lo que los propietarios quieren por sus pisos y muchas veces se negocian a la baja en los contratos firmados. Sin embargo, el decreto sobre alquileres que publicó el Gobierno el pasado marzo, tras una tentativa frustrada en diciembre por la falta de acuerdo con Podemos, ya instaba al Ministerio a elaborar una estadística oficial.

Aunque la fórmula escogida para la elaboración de esos datos será a partir de las declaraciones de renta de los contribuyentes, Fomento también ha solicitado a las comunidades autónomas que le proporcionen la información sobre las fianzas. Cuando se firma un contrato, el inquilino entrega al propietario la cantidad equivalente a un mes de alquiler, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Por tanto, ese importe responde fielmente a lo que se paga por el arrendamiento, aunque existe un problema: no todas las comunidades obligan en sus normativas autonómicas a que el propietario deposite esa fianza ante el organismo autonómico de vivienda.

Por ello, el Boletín de Vivienda en Alquiler presentado ahora por Fomento recoge información de 10 comunidades autónomas. No son todas, pero sí están las más importantes en peso poblacional y en peso del alquiler en el conjunto del mercado inmobiliario. Y además supone un salto cualitativo respecto a la información sobre fianzas proporcionada hasta ahora, que era casi marginal. Cuatro comunidades (Asturias, Navarra, La Rioja y Cantabria) no obligan a ese depósito a los arrendatarios y en tres más se ha considerado que los datos suministrados no eran suficientes como para presentar información concluyente.

Así, las cifras recogidas por Fomento establecen que Madrid es la provincia más cara de España (todavía no se dispone de información por municipios) con 10,7 euros por metro cuadrado como media. La fianza media depositada en esa comunidad es de 819 euros. Le siguen las provincias de Barcelona (9,6 euros por metro cuadrado y 769 euros de fianza media) y Gipuzkoa, adelanta a las dos primeras en precio por metro cuadrado (11 euros) pero al tener pisos más pequeños deja la media de las fianzas en 730 euros.

Otras tres provincias superan los 600 euros de fianza media (Baleares, con 687 euros; Bizkaia, con 652; y Málaga, con 615) y dos superan los 500 euros: Valencia (556) y Alicante (525). En el extremo opuesto, las más baratas entre las 34 provincias sobre las que se tiene información son Lugo (336 euros de fianza media) y Teruel (376 euros).

También resulta interesante la comparación de los precios de las fianzas con los precios de oferta de Idealista y Fotocasa. Aunque en muchas comunidades la diferencia no es de más de un euro por metro cuadrado, se ensancha mucho en los mercados de alquiler más tensionados, lo que refleja que los propietarios tienen altas expectativas y exigen de entrada precios más altos de lo que los inquilinos pagan o pueden pagar. En Madrid esa distancia alcanza hasta 3,5 euros por metro cuadrado y en Barcelona alcanza los cinco euros entre el precio medio de las fianzas y el de las ofertas de Idealista.